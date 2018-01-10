Штаб Путина возглавили главы центра "Сириус", "КамАЗа" и медцентра имени Рогачева

Сопредседателями предвыборного штаба Владимира Путина стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и глава центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев, передает «Интерфакс». Пресс-секретарем стал тележурналист Андрей Кондрашов.

Путин встретился с сопредседателями в ходе посещения своего избирательного штаба. Обращаясь к ним, Путин заявил о необходимости соблюдения закона, в том числе при сборе подписей в его поддержку.

«Хотел бы попросить вас и всех, кто будет заниматься этой работой штабной, – действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая. И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений», – попросил Путин.