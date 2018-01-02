Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента Игоря Додона, передает «Интерфакс». Связано это с тем, что Додон дважды отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.

В суде подтвердили, что «президент вправе лишь один раз отказаться от утверждения кандидатуры члена правительства», и если премьер повторно выдвигает ту же кандидатуру, глава государства обязан ее утвердить. Суд пришел к выводу, что «президент сознательно отказался от кандидатур на должности министров» и объявил о его «временной неспособности исполнять свои служебные обязанности».

Указы о назначении новых министров подпишет или премьер Павел Филип, или спикер парламента Андриан Канду 5 января. Тогда же состоится церемония приведения к присяге новых членов правительства.