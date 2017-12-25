Новым полпредом президента по СЗФО стал Александр Беглов

Новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе назначен Александр Беглов, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее Беглов был полпредом в Центральном федеральном округе. Он занял место Николая Цуканова, которого президент назначил своим помощником по вопросам местного самоуправления.

Слухи об отставке Цуканова появились в начале декабря. Уже тогда сообщалось, что Беглов может занять место полпреда по СЗФО.