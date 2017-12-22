Грудинин станет единственный кандидатом в президенты от КПРФ

КПРФ выдвигает для утверждения на съезде единственного кандидата - директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, передает «Интерфакс» со ссылкой на члена президиума ЦК Валерия Рашкина.

«Мы выдвигаем в качестве кандидата на выборах президента в 2018 году Павла Грудинин. Это единственный кандидат, которого мы предлагаем съезду», - сказал Рашкин.

Решение президиума должен обсудить пленум, который предложит, в свою очередь, выбранного кандидата на съезд. Кандидата от КПРФ утвердят тайным голосованием 23 декабря.

Ранее сообщалось, что Грудинина предложил выдвинуть лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Позиция Зюганова не понравилось некоторым руководителям партии, которые считают, что на выборы должен идти кандидат, способный принести «лучший результат».