Милонов призвал ЦИК не допускать к выборам "русофобов"

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал главу Центризбиркома Эллу Памфилову не допускать до участия в выборах всех уровней кандидатов, «исповедующих идеологию русофобии и поддерживающих санкционную политику».

Милонова тревожит, что некоторые деятели, намеревающиеся баллотироваться в президенты, «превращают этот процесс в банальное телешоу и используют эту возможность для личного пиара». «Вдвойне тревожно, что такие люди открыто пропагандируют идеологию русофобии и отрицают целостность границ нашего государства», - заявил депутат, не называя при этом конкретных имен.

По мнению Милонова, прослеживаются связи отдельных политиков с «международным гомосексуальным лобби и интернациональным массонством», которое якобы оказывает «материальную и организационную помощь по подрыву демократических процессов» в России.

Депутат предложил главе ЦИК задуматься над разработкой проекта «нравственной хартии», которую желающие участвовать в выборах кандидаты должны будут подписать. В ней Милонов призвал закрепить основы и принципы «сохранения границ государства, поддержки традиционных ценностей и противодействию западной политической и культурной экспансии». По мнению парламентария, тех политиков, которые отрицают «принцип территориальной целостности России» и намереваются «предать национальные интересы страны» допускать до участия в выборах нельзя.

«Не надо ограничивать политические взгляды и убеждения людей. Но необходимо защитить наш нравственный и исторический вектор развития и путь нашего народа от любителей дешевой популярности и поклонников Дяди Сэма», - убежден Милонов.

Конкретных имен в своем заявлении Милонов не назвал. Под слова парламентария может подойти кандидатура Ксении Собчак: телеведущая на пресс-конференции заявляла, что считает недавно присоединенный к России Крым территорией Украины.

«С точки зрения международного права, Крым - украинский. Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», - сказала тогда Собчак.

Позже телеведущая сообщила, что Генпрокуратура проводит проверку после ее слов. Сотрудники ФСБ проверяли ее слова, но призывов к сепаратизму не нашли.