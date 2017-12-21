Полтавченко назвал "болтовней" слухи о своей возможной отставке

Губернатор Георгий Полтавченко прокомментировал слухи о своей возможной отставке в интервью «Петербургскому дневнику».

«Когда я работал полномочным представителем президента в ЦФО, меня тоже раз в месяц куда-нибудь отправляли. Я человек спокойный, и разного рода болтовня не способна вывести меня из равновесия. Мне важно, каких результатов добивается город, и как сами жители реагируют на то, что происходит в Петербурге», - заявил Полтавченко.

Он добавил, что по результатам августовских социологических опросов более 60% петербуржцев считают, что дела в городе «идут хорошо», и что все «более-менее нормально». В 2014 году эта цифра колебалась возле отметки 50%.

«Мне кажется, это позитивный результат. Значит, правительство города и человек, который его возглавляет, работают неплохо», - считает Полтавченко.

Слухи вокруг отставки петербургского градоначальника ходят давно. В последний раз о них заговорили в октябре. Тогда телеканал «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщил, что Полтавченко могут отправить в отставку сразу после выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года.