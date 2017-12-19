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Путин выступил на форуме ОНФ с речью о будущем страны

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© Фото: kremlin.ru

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Всем нам нужна сильная Россия, считает он.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума Общероссийского народного фронта с речью о будущем страны. Слова Путина приводит сайт Кремля.

По словам президента, россияне доказали, что могут «воплощать в жизнь мечты и самые амбициозные планы, преодолевать сложнейшие испытания вопреки всем обстоятельствам».

«Вот что нам только с вами не предрекали в начале 2000-х годов – это и развал страны, государственный коллапс, это и вымирание нации, неспособность ответить на вызовы, с которыми мы столкнулись в борьбе с международным терроризмом, невозможность решить многие социальные проблемы, выйти из экономических проблем», – сказал Путин.

«И действительно, ситуация была очень сложной, а порой даже критической. Но мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только успешно прошли трудный путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по важнейшим направлениям развития», – подчеркнул президент.

Также в речи Путин рассказал о планах на будущее – создании новой экономики, развитии Арктики, Дальнего Востока, Сибири и других регионов России, а также развитии медицины, технологий, образования и других сфер. Конкретных шагов и мер Путин не сформулировал, ограничившись общими фразами.

«Мы должны достойно ответить на судьбоносные, исторические вызовы. Какие? Это сбережение и преумножение нашего народа. Это создание новой экономики. Развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, да всех регионов нашей огромной страны. Наконец, это вызов будущего – настоящий переворот в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых в широком смысле этого слова. В образовании», – заявил Путин.

«Я вижу в этом нашу общую задачу, свой личный долг и свою гражданскую, человеческую ответственность и как действующий глава государства, и как кандидат в президенты Российской Федерации. Сильная, устремленная в будущее Россия нужна всем нам, и все зависит только от нас!» – подчеркнул глава государства.

Путин намерен участвовать в выборах президента России как самовыдвиженец. Выборы состоятся 18 марта 2018 года.

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