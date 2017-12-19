Полтавченко возглавил координационную группу по содействию в проведении выборов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко возглавил координационную группу по содействию избиркомам при проведении выборов президента, сообщает «Фонтанка.ру».

Заместителем губернатора в координационной группе станет вице-губернатор Константин Серов. В состав комиссии вошли главы районов города и главы комитетов Смольного.

Новый орган будет организовывать взаимодействие избиркомов разного уровня и комитетов Смольного, содействовать в размещении социальной рекламы, контролировать обеспечение безопасности на избирательных участках, помогать в проверке списков избирателей. Кроме того, группа будет помогать в агитации кандидатам в президенты, выдвинувшим их партиям и другим их доверенным лицам. Также в Смольном займутся организацией ярмарок на избирательных участках и концертов творческих коллективов в день выборов.

Избирательная кампания в Росси стартовала с 18 декабря: тогда в «Российской газете» было опубликовано постановление Совета Федерации. Теперь партии и самовыдвиженцы могут официально выдвинуть свою кандидатуру на съездах или собраниях инициативных групп, а также подавать документы в Центризбирком.

Пока известно об одном петербуржце, изъявившем желание участвовать в выборах – лидере общественного движения «Возрождение» Александре Чухлебове. Баллотироваться он планирует как самовыдвиженец.