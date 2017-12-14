"Сынок, ты не видел кортик?": анекдоты от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин 14 декабря провел пресс-конференцию с представителями СМИ. В течение трех с половиной часов он отвечал на самые разные вопросы журналистов — в том числе и на вопрос о гонке вооружений. На него Путин ответил анекдотом:

«Сын приходит к отцу, бывшему офицеру. Отец его спрашивает:

— Сынок, вот здесь у меня кортик был, ты не видел кортик?

Сын отвечает:

— Пап, не ругайся, я его поменял у мальчишки с соседнего двора на часы.

— Ну покажи.

Посмотрел.

— Часы хорошие, молодец. А знаешь, завтра придут к нам бандиты и грабители. Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: "Добрый вечер! Московское время: 12 часов 30 минут!"».

Путин нередко рассказывает анекдоты во время различных официальных событий. «Санкт-Петербург.ру» вспомнил лучшие шутки главы государства за последние годы.

Про шпиона на Лубянке

В то время, как Путин был премьер-министром России, в 2011 году на совещании президиума Совета по местному самоуправлению он признал, что в стране есть исконная проблема с бюрократией и мздоимством. Проиллюстрировал он эту проблему советским анекдотом:

«Шпион приходит на Лубянку и говорит, хочу сдаться. Его спрашивают:

— А вы чей шпион?

— Американский.

— Ну, тогда в пятую комнату.

Приходит в эту пятую комнату. Его спрашивают:

— А у вас оружие есть?

— Есть.

— В седьмую, пожалуйста.

Идет в седьмую. Там ему:

— А средство связи есть?

— Есть.

— В двадцатую комнату.

Приходит туда. Ему говорят:

— А задание у вас есть?

— Есть.

— Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать!»

Про мыло и чай

В том же году Путин как премьер-министр давал интервью руководителям трех федеральных каналов — Первому, «России 1» и НТВ. Своим оппонентам он тогда «напомнил конец 1980-х годов» анекдотом:

«В гости приходят друзья к друзьям и спрашивают:

— Вы руки будете мыть с мылом?

— Да.

— Ну, тогда чай будете пить без сахара».

«Потому что и то, и другое — слишком много, слишком жирно», — добавил тогда президент.



Фото: Reuters

Про брачную ночь

Путин анекдотами нередко комментирует внешнеполитические вопросы. В 2014 году на пленарном заседании ПМЭФ президент о политическом объединении Европы высказался такой шуткой:

«Как бы ни действовать во время первой брачной ночи — результат должен быть один».

Позже в интернете широко распространилось видео, где сидящая рядом канцлер Германии Ангела Меркель смотрит на Путина с явным неодобрением. На самом деле это смонтированный ролик: в оригинале Меркель даже улыбнулась шутке.

Про пессимиста и оптимиста

На форуме «Валдай» в Сочи в 2014 году Путин высказался о международной ситуации таким анекдотом.

«Пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк, морщится и говорит:

— Клопами пахнет.

Оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит:

— Коньячком попахивает.

И я бы лучше был пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов».

Про бабушку и дедушку

Одну и ту же шутку Путин рассказал за время своего правления дважды. В первый раз — в 2006 году, комментируя возможные санкции против Ирана. Во второй — в 2014-м, отвечая на вопрос корреспондента американского издания Bloomberg о том, что было бы катастрофой для экономики России.

«У нас, знаете, есть поговорочка — такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой».

Про израильскую армию

На пленарном заседании в рамках Российской энергонедели Путин дал понять, что ему уделяют излишне много внимания. Модератор дискуссии обращался к президенту чаще других, спрашивая его о «наследии» в российской экономике. В один из моментов Путин его перебил анекдотом.

«Молодого солдата спрашивают:

— Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?

— Я возьму "Узи" и буду стрелять.

— Молодец, а если на тебя идут танки?

— Я возьму гранатомет и буду защищаться.

— Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают?

— Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?»



Фото: Сергей Гунеев / РИА "Новости"

Про шубу

На пресс-конференции в 2015 году журналист Екатерина Винокурова задала Путину острый вопрос о действиях «второго поколения» элиты — детей крупных чиновников и бизнесменов. Путин согласился с проблемой, а некоторые слухи по этой теме иллюстрировал шуткой:

«Кадровик говорит:

— Этого повышать не будем.

— Почему?

— А у него было что-то с шубой.

Оказалось, что у него пять лет назад в театре у жены шубу украли. "Что-то было, но на всякий случай повышать не будем"».

Про полоски

«Замшелым» анекдотом Путин ответил тогда же и журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову. Тот спросил, поменялось ли настроение главы государства по поводу выхода из экономического кризиса.

«Встречаются два приятеля. Один другого спрашивает:

— Как дела?

— Ну, как в полоску, черная и белая.

— Сейчас какая?

— Сейчас черная.

Проходит полгода.

— Как дела? Да, знаю — в полоску. Сейчас-то какая?

— Черная.

— Тогда же была черная.

— Нет, выяснилось, что тогда была белая».

Про олигархов

На недавнем октябрьском форуме «Валдай» в этом году президент нашел еще один анекдот в ответ на вопрос. Модератор дискуссии Федор Лукьянов сказал, что Путин для западных стран превратился в «полюс зла», который «консолидирует и мобилизует». «Я даже не представляю, как они без вас справятся», — добавил Лукьянов.

«Один олигарх разорился и с женой разговаривает:

— Знаешь, нам придется продать Mercedes и купить «Ладу».

— Ну, нормально.

— Знаешь, нам придется переехать из особняка на Рублевке в нашу квартиру в Москве.

— Нормально, нормально.

— Ну ты же меня будешь любить?

— Буду очень любить. И очень скучать».



Фото: POOL

Про партсобрание (любимый у Путина)

На форуме «ОНФ Правда и справедливость» в апреле 2017 года Путина попросили рассказать его любимый анекдот. И он рассказал:

«Партийное собрание, советское время. Один из участников — Абрам Семенович — поднимает руку. Ему говорят:

— Посиди, рано еще.

Он, видимо, из региональной прессы. Он опять.

— Посиди.

Он говорит:

— Ну одно слово.

Ведущий подумал, говорит:

— Ну, одно слово скажи.

Тот встает и говорит:

— Караул!»

Про Путина

В ходе прямой линии в июне 2017 года Путина спросили, а как он относится к анекдотам о себе. Президент сказал, что «смотря какие анекдоты». Правда, несмотря на большое знание разных шуток, о себе Путин рассказать анекдот не смог.

«Нет, я их не помню, вы думаете, я их запоминаю, что ли? Я ни одной книжки про себя не прочитал, а анекдоты уж точно не запоминаю», — рассмеялся президент.