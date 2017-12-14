"Сынок, ты не видел кортик?": анекдоты от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин 14 декабря провел пресс-конференцию с представителями СМИ. В течение трех с половиной часов он отвечал на самые разные вопросы журналистов — в том числе и на вопрос о гонке вооружений. На него Путин ответил анекдотом:
«Сын приходит к отцу, бывшему офицеру. Отец его спрашивает:
— Сынок, вот здесь у меня кортик был, ты не видел кортик?
Сын отвечает:
— Пап, не ругайся, я его поменял у мальчишки с соседнего двора на часы.
— Ну покажи.
Посмотрел.
— Часы хорошие, молодец. А знаешь, завтра придут к нам бандиты и грабители. Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: "Добрый вечер! Московское время: 12 часов 30 минут!"».
Путин нередко рассказывает анекдоты во время различных официальных событий. «Санкт-Петербург.ру» вспомнил лучшие шутки главы государства за последние годы.
Про шпиона на Лубянке
В то время, как Путин был премьер-министром России, в 2011 году на совещании президиума Совета по местному самоуправлению он признал, что в стране есть исконная проблема с бюрократией и мздоимством. Проиллюстрировал он эту проблему советским анекдотом:
«Шпион приходит на Лубянку и говорит, хочу сдаться. Его спрашивают:
— А вы чей шпион?
— Американский.
— Ну, тогда в пятую комнату.
Приходит в эту пятую комнату. Его спрашивают:
— А у вас оружие есть?
— Есть.
— В седьмую, пожалуйста.
Идет в седьмую. Там ему:
— А средство связи есть?
— Есть.
— В двадцатую комнату.
Приходит туда. Ему говорят:
— А задание у вас есть?
— Есть.
— Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать!»
Про мыло и чай
В том же году Путин как премьер-министр давал интервью руководителям трех федеральных каналов — Первому, «России 1» и НТВ. Своим оппонентам он тогда «напомнил конец 1980-х годов» анекдотом:
«В гости приходят друзья к друзьям и спрашивают:
— Вы руки будете мыть с мылом?
— Да.
— Ну, тогда чай будете пить без сахара».
«Потому что и то, и другое — слишком много, слишком жирно», — добавил тогда президент.
Фото: Reuters
Про брачную ночь
Путин анекдотами нередко комментирует внешнеполитические вопросы. В 2014 году на пленарном заседании ПМЭФ президент о политическом объединении Европы высказался такой шуткой:
«Как бы ни действовать во время первой брачной ночи — результат должен быть один».
Позже в интернете широко распространилось видео, где сидящая рядом канцлер Германии Ангела Меркель смотрит на Путина с явным неодобрением. На самом деле это смонтированный ролик: в оригинале Меркель даже улыбнулась шутке.
Про пессимиста и оптимиста
На форуме «Валдай» в Сочи в 2014 году Путин высказался о международной ситуации таким анекдотом.
«Пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк, морщится и говорит:
— Клопами пахнет.
Оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит:
— Коньячком попахивает.
И я бы лучше был пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов».
Про бабушку и дедушку
Одну и ту же шутку Путин рассказал за время своего правления дважды. В первый раз — в 2006 году, комментируя возможные санкции против Ирана. Во второй — в 2014-м, отвечая на вопрос корреспондента американского издания Bloomberg о том, что было бы катастрофой для экономики России.
«У нас, знаете, есть поговорочка — такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой».
Про израильскую армию
На пленарном заседании в рамках Российской энергонедели Путин дал понять, что ему уделяют излишне много внимания. Модератор дискуссии обращался к президенту чаще других, спрашивая его о «наследии» в российской экономике. В один из моментов Путин его перебил анекдотом.
«Молодого солдата спрашивают:
— Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?
— Я возьму "Узи" и буду стрелять.
— Молодец, а если на тебя идут танки?
— Я возьму гранатомет и буду защищаться.
— Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают?
— Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?»
Фото: Сергей Гунеев / РИА "Новости"
Про шубу
На пресс-конференции в 2015 году журналист Екатерина Винокурова задала Путину острый вопрос о действиях «второго поколения» элиты — детей крупных чиновников и бизнесменов. Путин согласился с проблемой, а некоторые слухи по этой теме иллюстрировал шуткой:
«Кадровик говорит:
— Этого повышать не будем.
— Почему?
— А у него было что-то с шубой.
Оказалось, что у него пять лет назад в театре у жены шубу украли. "Что-то было, но на всякий случай повышать не будем"».
Про полоски
«Замшелым» анекдотом Путин ответил тогда же и журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову. Тот спросил, поменялось ли настроение главы государства по поводу выхода из экономического кризиса.
«Встречаются два приятеля. Один другого спрашивает:
— Как дела?
— Ну, как в полоску, черная и белая.
— Сейчас какая?
— Сейчас черная.
Проходит полгода.
— Как дела? Да, знаю — в полоску. Сейчас-то какая?
— Черная.
— Тогда же была черная.
— Нет, выяснилось, что тогда была белая».
Про олигархов
На недавнем октябрьском форуме «Валдай» в этом году президент нашел еще один анекдот в ответ на вопрос. Модератор дискуссии Федор Лукьянов сказал, что Путин для западных стран превратился в «полюс зла», который «консолидирует и мобилизует». «Я даже не представляю, как они без вас справятся», — добавил Лукьянов.
«Один олигарх разорился и с женой разговаривает:
— Знаешь, нам придется продать Mercedes и купить «Ладу».
— Ну, нормально.
— Знаешь, нам придется переехать из особняка на Рублевке в нашу квартиру в Москве.
— Нормально, нормально.
— Ну ты же меня будешь любить?
— Буду очень любить. И очень скучать».
Фото: POOL
Про партсобрание (любимый у Путина)
На форуме «ОНФ Правда и справедливость» в апреле 2017 года Путина попросили рассказать его любимый анекдот. И он рассказал:
«Партийное собрание, советское время. Один из участников — Абрам Семенович — поднимает руку. Ему говорят:
— Посиди, рано еще.
Он, видимо, из региональной прессы. Он опять.
— Посиди.
Он говорит:
— Ну одно слово.
Ведущий подумал, говорит:
— Ну, одно слово скажи.
Тот встает и говорит:
— Караул!»
Про Путина
В ходе прямой линии в июне 2017 года Путина спросили, а как он относится к анекдотам о себе. Президент сказал, что «смотря какие анекдоты». Правда, несмотря на большое знание разных шуток, о себе Путин рассказать анекдот не смог.
«Нет, я их не помню, вы думаете, я их запоминаю, что ли? Я ни одной книжки про себя не прочитал, а анекдоты уж точно не запоминаю», — рассмеялся президент.