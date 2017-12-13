Би-би-си: ФСБ не увидела призывов к сепаратизму в словах Собчак о Крыме

Федеральная служба безопасности не нашла призывов к сепаратизму в заявлении Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине, пишет Русская служба Би-би-си.

Сотрудники ФСБ провели лингвистический анализ фрагмента пресс-конференции телеведущей, где она говорила о Крыме. По итогам экспертизы, сообщил источник, они пришли к мнению, что в ее словах не содержится призывов к нарушению территориальной целостности России.

О принадлежности Крыма к Украине Собчак заявляла в конце октября на своей пресс-конференции. Она считает, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года. Позже телеведущая сообщила, что Генпрокуратура проводит проверку после ее слов.