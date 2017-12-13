ЗакС утвердил Михаила Кучерявого на пост "арктического" вице-губернатора

Депутаты Заксобрания проголосовали за назначение Михаила Кучерявого вице-губернатором Петербурга по вопросам развития Арктики, передает ЗАКС.Ру.

Губернатор Георгий Полтавченко, представляя своего нового заместителя, сообщил, что в полномочия Кучерявого войдет решение вопросов в сфере природопользование и охрана окружающей среды.

По словам Полтавченко, арктическая программа будет реализована с помощью проведения инновационных разработок и производстве на предприятиях Петербуга оборудования для работы в Арктике. Сам Кучерявый заявил, что возложенные на него полномочия – «великая государственная задача».

Между тем депутат Максим Резник, выступая с трибуны парламента, предложил утвердить должность вице-губернатора по «сосулям». «Есть вице-губернатор - нет сосуль, есть сосули - нет вице-губернатора», - прокомментировал назначение Кучерявого Резник.

Слухи о назначении Кучерявого на пост «арктического» вице-губернатора появились в начале недели. Ранее Кучерявый был вице-губернатором Ленобласти.

На форуме «Арктика: настоящее и будущее» 5 декабря Полтавченко сообщил, что Смольный создаст подразделение, которой займется федеральной программой развития Арктики. До этого градоначальник заявлял, что Петербург готов стать центром управления арктической зоны России.