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Депутаты ЗакСа попросили очистить Апраксин двор вслед за Думской

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© Фото: Instagram / @kristinakgv

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Попутно на заседании депутаты снова критиковали главу Центрального района Андрея Хлуткова.

Петербургское Заксобрание утвердило запрос депутата Сергея Соловьева о ситуации с Апраксиным двором, передает АБН.

Соловьев в своем запросе указал на нелегальную торговлю, карманные кражи, «средневековые формы торговли», плохое состояние объектов культурного наследия Апраксина двора. «Все это дискредитирует наш город как центр мирового туризма», — полагает он.

Парламентарий считает нужным создать специальную комиссию по решению проблем Апраксина двора, а профильного вице-губернатора - обязать отчитываться по этому вопросу перед ЗакСом ежеквартально.

В ходе обсуждения вопроса депутаты раскритиковали главу Центрального района Андрея Хлуткова, который ранее работал в управлении ФСБ. По мнению Соловьева, «судя по публикациям в прессе» на предыдущей должности чиновнику не удалось решить проблемы «Апрашки». Был упомянут и глава комитета по территориальному развитию Игорь Князев, который якобы «организовал травлю» депутата Марии Щербаковой. А за ситуацию с продажей наркотиков досталось представителю губернатора Юрию Шестерикову и главе Красносельского района Виталию Черкашину — ранее они работали в ФСКН.

Ранее Соловьев обеспокоился проблемой «злачных» заведений на Думской улице. Его обращение поддержали практически все депутаты ЗакСа, кроме двух воздержавшихся.

Имя Хлуткова уже не в первый раз звучит на заседаниях Заксобрания. Вот уже несколько месяцев с главой Центрального района конфликтует депутат Мария Щербакова. Она жаловалась, что районная пресса не освещает ее деятельность, искала нарушения в работе администрации района при расселении коммунальных квартир в Басковом переулке.

Парламентарии встали на сторону Щербаковой. В пресс-службе Центрального района заявляли, что Хлутков не собирается комментировать конфликт и «опускаться до уровня депутатов».

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