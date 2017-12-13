Трамп заявил о победе США над ИГ

Президент США Дональд Трамп объявил победу над запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламской государство» достижение Америки. Как сообщает Bloomberg, об этом Трамп заявил, выступая на церемонии подписания закона об оборонительной политике.

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — сказал Трамп.

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В России еще 6 декабря Генштаб отчитался о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ. После этого, 11 декабря, президент Владимир Путин отдал приказ начать вывод российского военного контингента из страны.