  • 13 Декабрь 2017
USD 14.12.2017 59.1446 +0.3076
USD ММВБ 14:17 0  
EUR 14.12.2017 69.4653 +0.1671
EUR ММВБ 14:17  
Нефть($) 13.12.2017 63.88 +0.44
Нефть(p) 13.12.2017 3778.16 +45.54

Трамп заявил о победе США над ИГ

Автор:


© Фото: Carlo Allegri / Reuters

Темы дня

По его словам, американцы победили террористов в Сирии и Ираке.

Президент США Дональд Трамп объявил победу над запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламской государство» достижение Америки. Как сообщает Bloomberg, об этом Трамп заявил, выступая на церемонии подписания закона об оборонительной политике.

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — сказал Трамп.

Читайте также:

Мария Захарова: Военные достижения России решили скапитализдить?

 В России еще 6 декабря Генштаб отчитался о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ. После этого, 11 декабря, президент Владимир Путин отдал приказ начать вывод российского военного контингента из страны.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    YouDo в Санкт-Петербурге
    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    "Санкт-Петербург.ру" разыгрывает билеты на "Ночь пожирателей рекламы"

    Два билета можно получить, приняв участие в конкурсе в Instagram.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в декабре

    Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

    читать далее →

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?
    06.12.17
    Современные технологии строительства не обходятся без ручной электродуговой сварки
    05.12.17
    Чемпионат мира по хоккею 2018: фавориты и аутсайдеры

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram