Суд оставил экс-депутата Нестерову под домашним арестом на полгода

Красногвардейский суд Петербурга продлил на полгода домашний арест бывшему депутату Заксобрания Светлане Нестеровой, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Нестеровой завершилось, рассмотрение дела по существу начнется 22 декабря.

Нестерову обвиняют в мошенничестве и переводе 4,7 млн рублей из бюджетных средств на счета организаций, которыми руководили ее помощницы, находящиеся по этому же делу в СИЗО.

Следователи просили заключить парламентария под стражу, но суд учел состояние здоровья Нестеровой, которая ранее находилась на лечении в Александровской больнице. На слушании, на котором депутата оставили под домашним арестом до марта, сторона защиты просила отклонить ходатайство обвинения, ссылаясь на то, что Нестеровой нужно посещать больницы из-за ухудшения состояния здоровья.