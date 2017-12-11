Фонтанка: Михаил Кучерявый станет "арктическим" вице-губернатором Петербурга

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил Заксобранию согласовать Михаила Кучерявого на пост нового вице-губернатора, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники в парламенте.

На пост вице-губернатора Кучерявого могут назначить уже в среду, 13 декабря. В его компетенцию на новой работе войдут вопросы экологической безопасности, окружающей среды и Арктики.

Пока Кучерявый – вице-губернатор Ленобласти. С октября 2009 года до конца 2016 года он руководил управлением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ по Северо-Западному федеральному округу.

На форуме «Арктика: настоящее и будущее» 5 декабря Полтавченко сообщил, что Смольный создаст подразделение, которой займется федеральной программой развития Арктики. До этого градоначальник заявлял, что Петербург готов стать центром управления арктической зоны России.