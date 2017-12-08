ЗАКС.Ру: Полпред президента по СЗФО Цуканов уйдет в отставку в течение недели

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов может покинуть пост до середины следующей недели, пишет ЗАКС.Ру со ссылкой на неназванные источники.

О причинах ухода пока не сообщается. Место Цуканова может занять полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Цуканов был полпредом президента по СЗФО с 2016 года. До этого он шесть лет возглавлял Калининградскую область.

Его не раз критиковали жители региона: в 2011 году в местной газете было опубликовано "Открытое письмо жителей Калининградской области президенту России Д. А. Медведеву" с требованием отправить правительство региона в отставку. Весь тираж газеты, где было опубликовано это письмо, был изъят.