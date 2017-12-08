Путин обеспокоен решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Турции Реджепом Эрдоганом выразил серьезную обеспокоенность решением США признать Иерусалим столицей Израиля, сообщили в пресс-службе Кремля. По мнению глав обоих государств, этот шаг может помешать мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Президенты России и Турции подтвердили приверженность резолюциям Совбеза и Генассамблеи ООН по вопросу статуса Иерусалима. Они считают, что у Палестины есть право на создание собственного государства.

Эрдоган сообщил, что 13 декабря в Стамбуле пройдет чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества, на котором будет обсуждаться признание США Иерусалима столицей Израиля.

Два дня назад, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима израильской столицей. Это вызвало критику мирового сообщества: с середины двадцатого века город поделен на две части между израильтянами и палестинцами, и его статус – один из ключевых вопросов конфликта этих сторон.