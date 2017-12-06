Саакашвили обвинили в захвате комитета Верховной рады

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со сторонникам захватил один из комитетов Верховной рады Украины, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте.

"Сегодня полиция абсолютно законно пришла, чтобы его задержать и доставить к следователю. Но он с группой боевиков захватили комитет ВР, который находится на территории отеля «Киев», выломали дверь, выбросили оттуда одного работника УГО, который охранял государственное помещение, и там «изволили отдыхать»", - цитирует Луценко телеканал "112 Украина". Он добавил, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

Днем ранее, 5 декабря, украинские силовики пришли с обыском в квартиру Саакашвили. Сам он в это время поднялся на крышу восьмиэтажного дома, откуда обратился к соратникам. После этого сотрудники правоохранительных органов увели его с крыши и задержали в рамках расследования дела по статье УК Украины "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Саакашвили посадили в машину, однако его сторонники заблокировали автомобиль. В итоге люди освободили экс-губернатора Одесской области из микроавтобуса СБУ.

Утром 6 декабря Саакашвили попытались задержать в палаточном лагере около Верховной рады, что закончилось столкновениями с его сторонниками. Сейчас политик объявлен в розыск.