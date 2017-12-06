Путин объявил о своем участии в выборах президента

Президент России Владимир Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, передает РИА "Новости".

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.

До этого 6 декабря об участии в выборах Путина спрашивали волонтеры на форуме "Доброволец" в Москве. Президент в ответ сказал, что примет решение в ближайшее время.

Для Путина это будут четвертые президентские выборы. Впервые он избрался в 2000 году и был главой государства два срока, до 2008-го. Затем до 2012 года Путин был премьер-министром России, а затем снова стал президентом.