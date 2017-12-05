Смольный создаст подразделение по развитию Арктики

Правительство Петербурга создаст особое подраздение, которое займется федеральной программой развития Арктики, сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на седьмом форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Как передает "Фонтанка", по словам градоначальника, сейчас власти "прорабатывают этот вопрос". Новая структура будет координировать работу учреждений, организаций и предприятий, связанных с освоением Арктики. Кроме того, она будет связываться с регионами, которые также включены в федпрограмму по Арктике, и с ответственными за нее в Москве.

В Петербурге работают более 100 относящихся к освоению Арктики предприятий, в том числе компании, имеющие опыт добычи углеводородов на шельфе океанов. На петербургских верфях строится атомный ледокольный флот России.

Ранее Полтавченко заявлял, что Петербург готов стать центром управления арктической зоны России. По его словам, компании города могут предложить свои разработки по освоению шельфовых и морских месторождений.