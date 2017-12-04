Смольный не нашел нарушений в работе администрации Центрального района

Нарушений в работе сотрудников администрации Центрального района не установлено. Об этом в ответ на депутатский запрос Марии Щербаковой сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Ответ градоначальника опубликован на сайте Смольного.

Запрос Хлутковой касался бывшего доходного дома в Басковом переулке, №13-15. Согласно ответу губернатора, проведенная проверка не выявила признаков аварийности здания. Этот адрес находится на контроле администрации Центрального района, отметил Полтавченко, и нарушений со стороны должностных лиц не установлено.

Обращение Щербаковой к губернатору поддержали депутаты ЗакСа на заседании 29 ноября. Щербакова была недовольна исполнением целевой программы расселения коммунальных квартир в районе, который она возглавляла до Хлуткова. Щербакова указывала на нарушения в работе районной администрации: она сочла, что из-за их некомпетентности программа откровенно «буксует».

Конфликт Щербаковой с главой Центрального района Андреем Хлутковым длится уже несколько месяцев. До этого парламентарий жаловалась на то, что районная пресса не освещает ее деятельность. Георгий Полтавченко отвечал, что чиновники не могут вмешиваться в деятельность и редакционную политику СМИ.

Щербакова неоднократно жаловалась на действия главы Центрального района Андрея Хлуткова. На сторону Щербаковой встали депутаты ЗакСа. Спикер парламента Вячеслав Макаров упрекал Хлуткова в травле депутата. В пресс-службе Центрального района заявляли, что Хлутков не собирается комментировать конфликт и «опускаться до уровня депутатов».