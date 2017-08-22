В метро Петербурга сделают Wi-Fi без просмотра рекламы

Стахановскими темпами идет подключение метро Петербурга к беспроводному интернету. Смольный и оператор "МаксимаТелеком" из месяца в месяц рапортуют: к Wi-Fi подключены "оранжевая" ветка, "зеленая", "фиолетовая". Уже началась установка оборудования для обеспечения беспроводного доступа в интернет на "синей" ветке. И вместе с новостями о бесплатном Wi-Fi в подземке в интернете появляются и отзывы пользователей о невозможности к этой беспроводной сети подключиться.

"Один-два перегона тратим на просмотр рекламы, которую (ну конечно!) можно отключить за деньги. Живем на "фиолетовой" ветке. Особенно круто было подключиться там вместе с 14-летней девочкой и смотреть видео от "Дюрекс" (презервативы - прим. ред.). Я не ханжа, но всему есть предел. Пока ты ролик и еще десяток баннеров не досмотришь, не будет тебе интернета", - пишет пользователь "ВКонтакте" Алиса Лиса.

"У меня вообще не загружает страницы, просто отключаю Wi-Fi в метро и пользуюсь мобильным траффиком, - поделилась отзывом "ВКонтакте» Олеся Ли. Ей вторит Ольга Вийра: "Пробовала подключаться, подключение уходило на авторизацию через браузер, но сайт не подгружался".

О проблемах также сообщила Мария Дранишникова: "Давно пользуюсь Wi-Fi на "оранжевой" ветке. Все круто! Только не перенаправляет на сайт с рекламой автоматически, надо делать это вручную, поэтому многие считают, что он вообще не работает".

"Санкт-Петербург.ру" лично протестировал удобство подключения к беспроводной сети в подземке Северной столицы. Чтобы авторизоваться, корреспонденту пришлось пройти идентификацию на сайте провайдера через браузер по номеру телефона. На этом этапе сложностей не возникло. При последующих входах в сеть идентификация по телефонному номеру не потребуется, но в браузере все же придется подтверждать подключение. Правда такой эксперимент издание провело лишь на одной ветке - "оранжевой", сразу после подключения там Wi-Fi.

Как сообщили "Санкт-Петербург.ру" в "МаксимаТелеком", в компании учли жалобы горожан и сделают возможным подключение к Wi-Fi в петербургской подземке без просмотра рекламы. Теперь петербуржцам будет доступна услуга "Как дома". С ее помощью мобильное устройство подключается к беспроводной сети в метро без авторизации и рекламы. Правда, это новшество не бесплатно.

Услуга работает по модели подписки, оформляется на одно устройство. Пока что доступен лишь один тарифный план стоимостью 129 рублей в месяц. Для пользователей, которые оплачивают услуги банковской картой и впервые активируют пакет, первый месяц с услугой "Как дома" будет стоить 50 рублей.

Активировать ее можно в приложении MT Cabinet, доступном для скачивания в Apple Store и Google Play. Подключить услугу можно в любом месте - пользователю, ранее прошедшему идентификацию, не обязательно находиться в сети Wi-Fi в метро.

Пройти авторизацию можно также на портале госуслуг. При этом для 12 млн пользователей, ранее зарегистрированных в сети MT_FREE, повторное прохождение идентификации не требуется.

Без авторизации Wi-Fi в метро сделать было невозможно, так как это противоречит закону. Роскомнадзор уже провел проверку и отчитался, что каждая десятая точка Wi-Fi в публичных местах Северной столицы работает без идентификации пользователей. Сейчас для операторов связи за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность.