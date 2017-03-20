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Социальные сети сообщают о должностных преступлениях в полиции Петербурга

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© Фото: Группа «Признавашки ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

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Редакция «Санкт-Петербург.ру» разбиралась в ситуации.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 19 марта появилась видеозапись, как невиновный участник ДТП умоляет не вызывать сотрудников ГИБДД и предлагает оплатить ремонт автомобиля виновника аварии.

В субботу, 18 марта, около десяти часов вечера в Невском районе Петербурга произошло незначительное ДТП. По словам одного из подписчиков группы, у Володарского моста столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Kia Rio, за рулем которой находился сотрудник ППС Приморского района. Служитель закона, по заверениям автора сообщения, находился в нетрезвом состоянии, так как судя по всему отмечал свой день рождения.

Пользователи социальной сети активно обсуждают произошедший случай – некоторые даже смогли найти страничку участника аварии в социальной сети. По их предположениям, им является Роман Большаков.

На момент подготовки публикации комментарий под записью уже был удален, но мы успели сделать его скриншот:

После столкновения, согласно выложенной видеозаписи, между автомобилистами произошел диалог, в ходе которого Роман неоднократно предлагал виновнику аварии разойтись «полюбовно». Также он был даже готов возместить материальный ущерб, хотя в соответствии с ПДД, виновником аварии он не является. Такую инициативу участник аварии объяснил нежеланием общаться с представителями ГИБДД, а также личным праздником.

Виновник аварии, будучи уверенным в нетрезвом состоянии водителя Kia, который судя по всему создал аварийную ситуацию на дороге, не пошел на мировую, однако правосудия так и не случилось.

Сотрудники экипажа ДПС 3052, прибывшие на место для оформления ДТП, проигнорировали информацию о нетрезвом состоянии водителя с удостоверением сотрудника полиции и не стали назначать медицинское освидетельствование. Вместо этого Роману была вызвана скорая помощь, которая под предлогом повышенного давления увезла Романа в больницу.

«Мне штраф за несоблюдение дистанции, как и полагается, а вот коллегу по цеху господа полицейские прикрыли», — пишет пользователь социальной сети с намеком на сплоченность полицейских.

Редакция «Санкт-Петербург.ру» надеется, что действия сотрудников ГИБДД, которые, возможно, скрыли факт управления автомобилем сотрудником ППС в нетрезвом состоянии, будут детально проверены. И приняты необходимые меры, так как езда в нетрезвом состоянии за рулем является одним из самых злостных нарушений ПДД и должна наказываться по всей строгости закона. Не говоря о том, что сотрудники полиции должны подавать правильный пример гражданам и ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Недавно глава петербургской полиции генерал-лейтенант Сергей Умнов был удостоен награды за высокие показатели работы министерства. И над повышением показателей этой работы должны трудиться честные сотрудники министерства, не совершавшие должностных преступлений.

 

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