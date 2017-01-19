Петербургский Главпочтамт «маринует» клиентов в многочасовых очередях

В почтовом отделении № 1 на Почтамтской улице, известном как Главпочтамт, после 12 часов дня в окна выстраиваются чудовищные очереди. Чтобы отправить посылку, клиентам «Почты России» приходится ждать по 2-2,5 часа. Для приема посылок в главном петербургском отделении «Почты России» предусмотрено пять окон, однако, даже когда количество отправителей переваливает за 30, работают всего два окна.

«Главпочтамт - самое ужасное отделение почты в культурной столице! Если вы хотите потерять кучу времени в очереди среди бабушек-пенсионеров, то вам сюда. Просидите пару часов, ожидая идиотской электронной очереди. Если вам давненько не трепали нервы - вам сюда. Запаритесь бегать по залу и слышать хамство операторов. Если вам отправили заказное или ценное письмо, то будьте добры потратьте время, чтобы попытаться его получить. Да, может быть такое, что оно утеряно, и вы ничего не получите. Это нормально для этого места. Если вы хотите, чтобы вам нахамили — вам тоже сюда, здесь это умеют делать! Общее впечатление: ужаснейшее место, никогда более не буду пользоваться их услугами и заходить в эту обитель зла. В любом обычном отделении более дружелюбное и уважительное отношение к клиенту. Главпочтамт - отстойное место. Никому не советую», — написал Геннадий в отзывах на сайте rospt.ru.

Привычные жалобы на потраченное время и хамство сегодня все чаще дополняют новые – на электронную очередь. При этом «Почта России» активно рассказывает в СМИ о введении такого ноу-хау как эффективной меры для сокращения времени ожидания клиентов.

«Хотела отправить посылку в другой город, и на местном отделении сказали ехать в Главпочтамт, так как там есть упаковочные мешки. Приехали. Номерок взяли в 21:30 — просидели в очереди почти четыре часа», — пишет Полина.

Позвонив по горячей линии «Почты России», через 30 секунд можно услышать: «Если вы находитесь в отделении и перед вами очередь больше пяти человек, нажмите «6». После нажатия цифры «6» женский голос предложит ввести индекс почтового отделения. Сложно сказать, что должно измениться после того, как человек проделает эту операцию, но если судить по почтовому отделению № 1, то не произойдет ничего.

На чеке написано время "15:12", фотография сделана в 17:15. Фото: Михаил Грачев

«УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщает, что на Санкт-Петербургском почтамте работают все операционные окна, установлена электронная очередь. Кроме того, в дневные и вечерние смены для обслуживания клиентов привлекаются сотрудники из менее загруженных отделений. Стоит отметить, что ежегодно в январе отделения почтовой связи работают с повышенной нагрузкой в усиленном режиме. К традиционному новогоднему росту отправлений прибавились посылки, связанные с масштабными распродажами и активизацией заказов в крупнейших интернет-магазинах. При этом клиенты в среднем заказывают от двух до десяти посылок и мелких пакетов. Кроме того, в период с 15 по 30 число ежемесячно происходит резкое увеличение количества плательщиков коммунальных услуг. В связи с этим мы рекомендуем клиентам по возможности оплачивать коммунальные платежи в другие числа месяца», — ответила пресс-служба «Почты России» на просьбу «Санкт-Петербург.ру» оценить двухчасовое ожидание в почтовом отделении № 1.

Одной из мер по борьбе с очередями в «Почте России» называют увеличение центров выдачи и приема посылок (ЦВПП) – их к началу 2017 года в Петербурге и Ленобласти открыли 50. Открытие подобных центров в пресс-службе ФГУП называют «шагом навстречу клиентам», который позволяет сократить время доставки отправлений за счет выделенной внутригородской логистики, а также сократить время приема и выдачи посылок.

Фото: Михаил Грачев

Ни в одном из существующих документов нет нормативов по времени, которое могут затратить потребители, ожидая очереди в почтовом отделении, поясняют «Санкт-Петербург.ру» юристы портала «Правовед.ru». Есть только указания на контрольные сроки прохождения почтовых отправлений. Также не установлено время для ожидания и в документах, которые располагаются на сайте оператора почтовой связи.

«Говорить о нарушении прав потребителя в данном случае необходимо прежде всего опираясь не на нормы права, а на общепринятые понятия, то есть мы понимаем, что ожидание в двухчасовой очереди для того, чтобы воспользоваться услугой по отправке посылки или заказного письма, не является нормальным. Сейчас мне сложно припомнить, в каком из учреждений есть такие же очереди. Поэтому мое личное мнение, такая услуга является некачественной, и бороться с этим необходимо. Если говорить про ответственность почты за низкое качество обслуживания, то, думаю, наши суды не готовы к такому количеству исков, да и с точки зрения доказывания потраченного времени и понесенных убытков - вопрос также является открытым», — комментирует юрист «Правовед.ru» Любовь Давлятчина.

Таким образом, действующие законы никак не регулируют время оказания услуги, а длительное ожидание, оказывается, вовсе не является критерием качества этой услуги. Вероятно, поэтому в официальном ответе «Почты России» даже между строк не говорится о том, что ситуация изменится.