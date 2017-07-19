«Жалуйся, куда хочешь!», или как победить хамство на вокзалах

Московский вокзал. Пригородное направление. Электричка до Тосно на 21:01. Игорь уже прошел сквозь турникеты, когда раздался звонок жены, просившей купить лекарство для ребенка – придется вернуться на вокзал. «Так как билет у меня был в одну сторону, выйти с территории платформ в город я не мог, поэтому я пошел к кассе на платформе, чтобы приобрести билет для выхода в город. Увидев, что касса закрыта, я подошел к охраннику вокзала, стоявшему неподалеку. Я объяснил ему ситуацию и поинтересовался, как мне быть. Вместе мы подошли к контролеру турникета. Объяснив ей ситуацию, я попросил пропустить меня на вокзал. Охранник подтвердил, что касса сейчас не работает», – рассказывает Игорь Утту на сайте «Доскажалоб.рф».

В ответ Игорь выслушал подробную инструкцию о том, что он «не должен ходить туда-сюда, что билет действует один раз». Мужчина не спорил и был готов приобрести билет для выхода, но касса была закрыта, что подтверждал и охранник. «В таком случае нечего ходить! Есть билет до Тосно, вот и езжайте!» – цитирует контролера Игорь Утту.

Относясь к льготной категории граждан, билет Игорю не стоил бы особых финансовых потерь. Однако после того, как он показал документы, подтверждающие, что является инвалидом второй группы, контролер не преминула и вовсе оскорбить человека.

«Заметно, что инвалид, – мозгов совсем нет!» – вновь приводит цитату из разговора с сотрудником Московского вокзала пассажир. После этих слов она, наконец, выпустила «заложника платформы».

Посетив аптеку, Игорь Утту нашел старшего по смене о рассказал о произошедшем у турникетов инциденте - та извинилась за коллегу. Узнав, что другой человек принес извинения за нее, сотрудница отреагировала так: «Много вас таких было, а я все равно работаю. Начальство далеко, а я – тут, и тут я решаю... Вообще иди отсюда, пока я не позвала полицию! Скажу, что ругался матом, живо заберут и получишь 15 суток. Жалуйся, куда хочешь!»

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» не стала отрицать факт произошедшего 14 мая этого года и прислала письменный ответ на жалобу Игоря Утту, а также принесла свои извинения за доставленные неудобства. По факту обращения было проведено служебное расследование.

Фото: tutu.ru

«Согласно объяснениям контролера автоматизированного пункта Ольги Клычевой, гражданин Игорь Утту обратился к ней с просьбой пропустить через турникет для выхода в город. Ему было разъяснено, что по данному проездному документу (билету) данный проход осуществить невозможно, но во избежание конфликтной ситуации причастный сотрудник пропустила Игоря Утту через турникет в ручном режиме, – сообщили в АО «СЗППК». – Учитывая, что ранее на качество обслуживания пассажиров контролером Ольги Клычевой обращений в адрес компании не поступало, причастный сотрудник строго предупреждена о недопустимости некорректного поведения с пассажирами и при повторении подобной ситуации к ней будут применены меры дисциплинарного характера. Со всеми контролерами станции Санкт-Петербург-Главный проведены дополнительные технические занятия на тему «Культура и качество обслуживания пассажиров».

Также сотрудники транспортной компании пояснили, что билетная касса № 13 («на выход»), согласно утвержденному режиму, с 20:00 до 00:30 работает по требованию пассажиров. В день инцидента кассир в указанное время в кассовое окно № 13 не вызывался. Только, по всей видимости, об особом расписании кассы «на выход» и способах приобретения в ней билетов не знал ни охранник, ни контролер, ни тем более пассажиры. «Я узнал о расписании работы этой кассы лишь из письменно ответа РЖД. Вместо того, чтобы кричать, она могла бы просто помочь мне вызвать кассира и объяснить, что и как», – заметил Игорь Утту.

«Обиженны» пассажир предположил, почему же контролер турникета позволяет себе так разговаривать с пассажирами, нарушает этические нормы, совершенно не беспокоясь о последствиях: «Не жалуются, потому что не верят, что будет толк. Ведь многие не знают, что можно это делать, не выходя из дома».

На официальном сайте АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» предлагает пассажирам отправлять руководству транспортной организации свои вопросы и пожелания, а также дать оценку качества предоставляемых услуг.