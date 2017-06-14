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Бесплатное обследование вен обернулось для жителей Петербурга кредитом на 200 тыс. рублей

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© Фото: EAST NEWS

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«Санкт-Петербург.ру» разбирался, как женщины попадаются на телефонный «развод» и покупают очень дорогой наматрасник вместо лечения.

Почти год назад так называемый новый филиал Московского НИИ Флебологии им. Э.М. Зельцера обзванивал женщин и приглашал на бесплатное обследование вен. Сейчас же выяснилось, что их «грамотное диагностирование» доходило до подписания договора «купли-продажи» и кредита под 32% годовых. В итоге организация съехала, а вместо лечения «бывшие пациенты» до сих пор выплачивают крупные денежные суммы и ходят по судам.

Оформление кредита и побег

 

«Пригласили по телефону на бесплатную диагностику. В разговоре делали упор на то, что это бесплатно и на государственную поддержку. Я давно собиралась сходить к флебологу, поэтому решилась», – так начинается анонимный отзыв на сайте «Пишем-правду.ру».

Автору отзыва сотрудники «НИИ» трижды звонили, напоминали, уточняли и ждали. Жительница Петербурга пыталась прочитать информацию об организации в интернете, однако ничего не нашла, но все же пришла на обследование. «И тут началась стандартная процедура «маринования» клиента. Час ожидания с другими потенциальными жертвами в просторном светлом фойе. Была вода и мягкие диваны. Плюс очень навязчивая реклама, которая, как позже выяснилось, была «презентацией» будущих навязываемых услуг.

«Дальше все происходило, как в традиционных схемах «развода». Якобы обследование на непонятном приборе, цветные схемы на компьютере, с процентами «износа вен». Рассказ о почти летальном исходе», – так закончила свой отзыв о посещении данного филиала петербурженка, которой еще повезло, и она потеряла в «лечебном учреждении» только свое время. Под этим отзывом появилось около трех сотен комментариев с благодарностью о предупреждении и новых отзывов о проблемах тех, кто все-таки доверился «медикам».

Татьяна Милицина и Людмила Смолякова рассказали «Санкт-Петербург.ру», как испытали на себе не только воздействие «обследования», но и финансовые последствия такого «лечебного» вмешательства.

Фото: m-53.ru
 

Так называемый институт обустроился на третьем этаже бизнес-центра на улице Херсонская, 12. Многочисленные приглашенные ожидали приема, сидя на мягких диванах и заполняя подробные анкеты. Чтобы оказаться на приеме у специалистов Татьяне пришлось ждать несколько часов. Затем все прошло по сценарию, описанному в первом отзыве. На консультации «медики» долго расспрашивали женщин о состоянии здоровья как их самих, так и родственников.

Следующий этап – обследование, результаты которого крайне неутешительны: лечение нужно начинать срочно, здесь и сейчас. Для подтверждения своих слов, «медики» сделали 20-минутную процедуру, после которой компьютер показал данные, свидетельствовавшие о явном улучшении здоровья.

Чтобы начать лечение и получить сертификат на прохождение различных процедур, необходимо было приобрести наматрасник, подушку или повязку на ногу с наполнителем из смеси микросфер натриевоборосиликатного стекла и аморфного диоксида кремния торговой марки «Здоров». Общий счет на лечение Татьяне Милициной выписали в размере 147 тыс. рублей. Женщина попросила о рассрочке, так как кредиты никогда не брала и не собиралась. Менеджер института, посовещавшись с бухгалтером организации, разрешила оплачивать лечение в рассрочку.

Татьяна вспоминает, что в помещении было очень душно и хотелось поскорее его покинуть. И, когда, наконец, специалисты института вынесли документы для подписи, то она подписывала эти бумаги, даже не читая: сотрудники «лечебного учреждения» лишь загибали листы, только показывая места, где надо поставить подпись. После такой процедуры подписания Татьяна забрала выписанный ей наматрасник и покинула «институт».

Когда же она пришла в себя и начала рассматривать полученные бумаги, то обнаружила, что подписала не документы о лечении, а договор о купле-продаже наматрасника, а также договор с «Альфа-банком» о кредите под 32% годовых. При этом нигде в документах не упоминалось, что положены какие-либо процедуры и лечение, о которых было сказано на консультации.

Чтобы разобраться, Татьяна позвонила в организацию. На том конце провода девушка ее успокоила, сообщив, что пока процедур не будет и скоро начнется ремонт, который продлится до 15 ноября. Затем можно связаться с менеджером и договориться о прохождении процедур. Женщину это успокоило, так как она действительно видела рабочих, которые переносили ламинат.

В назначенный день трубку, само собой, никто не взял. Татьяна поехала с документами в «институт». На дверях учреждения висела лишь вывеска и номер телефона: «Институт флебологии имени Э.М. Зельцера ООО «Гарант» выехал». По данному номеру никто не отвечал, а сейчас номер и вовсе временно заблокирован.

Фото: medizrail.ru

 

«Бесплатные» юристы от Роспотребнадзора

 

Аналогичная история произошла и с ее подругой Людмилой Смоляковой, которой провели «обследование» по той же схеме. У нее на руках оказался договор о купле-продаже подушки и подписанный кредит также под 32% годовых, только уже с другим банком – «Ренессанс Кредит». Тогда подруги поняли, что это все был лишь «развод», а на руках у них теперь невыплаченный кредит, они подали заявление в полицию. «Я не ожидала, что когда-нибудь попадусь на такую удочку. Я никогда не думала, что людей можно вот так зомбировать», – с горечью рассказывает Татьяна Милицина.

Также женщины обратились в Роспотребнадзор, сотрудники которого направили пострадавших бесплатно проконсультироваться у юристов ООО «Авангард». Сотрудники организации заявили, что случаи, с которыми они обращаются, у них уже были, и есть отработанная схема, по которой они решают такие дела, расторгая договоры и возвращая потерпевшим деньги, вот только надо заплатить еще по 21 500 рублей. За эту сумму специалисты составили и разослали претензии в различные инстанции.

За представительство в суде специалисты попросили еще по 40 тыс. рублей. Найти такие деньги было затруднительно. Юристы настаивали, что без правовой поддержки в суде пострадавшие все равно не обойдутся, ведь только они смогут помочь, потому что уже такие дела выигрывали. Но документов, которые бы подтвердили этот факт у специалистов «Авангард» не нашлось, поэтому от помощи этих специалистов женщины отказались.

Сейчас Татьяна и Людмила выплачивают навязанный им кредит. Женщинам придется заплатить 190 тыс. согласно договору купли-продажи и кредиту, плюс отдельной строкой финансового ущерба составила оплата юридических услуг (21 500 рублей). За семь месяцев Татьяна уже выплатила 77 тыс. «Нормально так матрас обошелся! Я здоровею на глазах! У меня пенсия 13, а я 11 тыс. плачу за кредит!» - возмущается Милицина.

Фото: clinica-familia.ru

 

Практические безвыходная ситуация

 

«В данном случае оснований для расторжения договора купли-продажи нет. Практическую сложность вызывает обстоятельство, при котором потребитель, чтобы сразу получить нужный ему товар без наличия у него достаточного количества денежных средств на момент совершения покупки, добровольно принял на себя кредитное обязательство, – отмечает юрист общей практики Дмитрий Николаев. – Более того, с банка потребовать денежные средства, внесенные в счет погашения кредита, потребитель не вправе, поскольку отношения потребителя с банком урегулированы самостоятельной сделкой, которая не зависит от договора розничной купли-продажи».

Юристы отмечают, что потребовать возвратить деньги за товар можно, если, спустя некоторое время после покупки в приобретенном товаре, потребители обнаруживают недостатки, которые препятствуют его использованию по прямому назначению. В такой ситуации покупатели на основании ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» вправе отказаться от заключенного с продавцом договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

«С точки зрения закона, договор купли-продажи за счет кредитных средств был оформлен добровольно. Оснований для его расторжения нет. Согласно законодательству, постельные принадлежности обмену и возврату не подлежат. Все документы сделаны, так, чтобы деньги вернуть было невозможно», – отметил юрист «ЦВД» Юрий Архипов.

Юрист предупреждает, что для защиты себя от подобных ситуаций нужно посмотреть информацию о фирме в интернете, поискать клиентов, довольных услугами компании, и не торопиться с подписанием бумаг. Можно также взять документы домой и изучить. Нельзя подписывать бумаги без понимания всех условий предоставления займа.

«Странно, что банк, входящий в тройку лидеров, поощряет действия таких фирм, принимая активное участие, – поделился своим беспокойством юрист Архипов. – В социальных сетях пострадавшие сообщают, что обращались в службу безопасности банка еще в сентябре 2016-ого, но кредиты, по заявлению ООО «Гарант», продолжали выдавать до декабря».

Со своей стороны банки уверяют, что внимательно изучают всех партнеров перед началом сотрудничества. «У нас существует специальный регламент подключения новых партнеров, в соответствии с которым каждая компания согласовывается службами, обеспечивающими безопасность бизнеса. Кроме того, мы внимательно рассматриваем и прорабатываем все поступающие к нам клиентские жалобы в отношении кого-либо из партнеров. В случае если видим, что эти обращения носят системный характер, руководство банка принимает решение о необходимости дальнейшего сотрудничества с торговым предприятием», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе банка «Ренессанс Кредит».

Получить кредит сейчас довольно просто. Требования к заемщику при оформлении товарного кредита стандартные – это паспорт гражданина РФ, возраст от 18 лет и сведения о ежемесячном доходе. Правда, справка о доходах не является обязательным документом для оформления целевого кредита (кредит, который выдает банк на получение конкретного продукта – прим. ред.) К тому же при оформлении кредита размер дохода клиент указывает самостоятельно. Подписывая заявление на кредит, клиент подтверждает полноту и достоверность данных, предоставленных банку.

Фирмы и организации буквально гастролируют по городу, занимаясь поиском доверчивых людей и выдумывая все новые способы и предлоги для выманивания денег. Поэтому нужно быть предельно острожным и не спешить ставить подпись под документом. «Мы уже «бесплатно» обследовались за 200 тыс. рублей и «бесплатно» проконсультировались у юристов за 21 500, - подытожила Татьяна. - Бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

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