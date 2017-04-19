Разбуди Adidas: компания нарушила публичное обещание по строительству беговой базы

Акция «Разбуди свой спальный район» носила массовый характер в Москве в 2015 году. Почти полгода 15 тыс. бегунов из разных районов соревновались между собой за звание «Самого бегающего района столицы». Победителям было обещано строительство новой беговой базы в их районе.

Для участия в соревновании москвичи регистрировались на сайте компании, устанавливали одно из указанных беговых приложений, синхронизировали аккаунт в приложении с сайтом, а затем записывали каждую пробежку с помощью этой программы и, таким образом, получали баллы. Лидером по количеству набранных баллов стал район Измайлово.

Однако с момента триумфа бегунов района Измайлово прошло почти полтора года, а обещанной Adidas базы до сих пор нет. «Обманули как бегунов-победителей, так и всех участников проекта», – сообщает на своей странице в Facebook возмущенный активист Дмитрий Ерохин.

Ерохин сообщил, что представители компании даже не обращались к администрации района с какими-либо заявлениями о согласовании строительства новой беговой базы или приобретении готового здания для нее.

Бегуны в социальных сетях спрашивают друг у друга, где же обещанная база. Например, Андрей Ри пишет: «А на обещанную базу, выигранную в «Разбуди район», «Адидас» забил?» Сергей Tebaykin присоединился к этому вопросу: «И правда, где база? Хоть сообщите что-нибудь...»

Фото: wakeup.adidas-running.ru

«Санкт-Петербург.ру» добиться ответа от Adidas также удалось не сразу. Сотрудники компании не могли предоставить актуальную электронную почту, имя ответственного человека, занимающегося связями с общественностью, или какие-либо контакты пресс-службы. Спустя неделю ежедневных звонков в офис Adidas секретарь наконец дала электронную почту PR-менеджера Михаила Маштакова. От него на вопросы насчет обещанной спортсменам базы издание получило комментарий следующего содержания:

«По итогам акции «Разбуди свой спальный район» в Измайловском парке был открыт беговой клуб «Run Club Измайлово», где каждый бегун, независимо от уровня подготовки, может посетить бесплатную тренировку с профессиональным тренером и получить доступ к ячейке для хранения вещей. Формат, который был разработан для района Измайлово, оказался настолько успешным и востребованным, что было принято решение масштабировать его на все районы города, а затем и на всю Россию. На сегодняшний день уже построено 92 таких беговых клуба, которые посетило в общей сложности более 140 тыс. человек».

На первом фото: «беговой клуб» в Измайлово по версии Adidas. На втором фото: ранбаза в Лужниках - два этажа с раздевалками, душами, туалетами, зоной отдыха - аналог того, что обещали построить в Измайлово.

Теперь активисты проводят свою «акцию», со схожим названием, призывающим к пробуждению совести у компании, – #разбудиАдидас. Они предлагают обманутым участникам массового соревнования объединиться и пойти с иском в суд. Участники акции возмущены действиями компании Adidas. «Так и надурили 15 тыс. человек, нарисовали воздушный замок, что чуть ли им не небоскреб отгрохают, – поделился Дмитрий Ерохин. – А на деле тумбочку с замком прикрутили».

Бегуны настроены решительно. «Сложить шалаш из веток и палок и ткнуть пальцем: «Это беговая база», - не выйдет. В России есть свои строительные ГОСТы, будем через суд разбираться, что должно быть построено», – пишет активист.

Фото: b1.m24.ru

«Сложилась очень неоднозначная ситуация. В российском законодательстве есть статья 1055 ГК РФ, которая обязывает лицо, давшее публичное обещание, выполнить его. Однако в данной ситуации будет тяжело установить факт публичного обещания, – убежден старший юрист компании «Кочерин и партнеры» Рафаэль Мусабиров. – Участники акции заявляют, что обещание было дано в устной форме Мартином Шенкландом. Об этом же говорят многие СМИ. Но никаких официальных бумаг, документов и регламентов, фиксирующих данное обещание, нет. Очень многое зависит от формулировки обещания. Если она была дана в устной форме и два года назад, то уже вряд ли кто-либо сможет вспомнить, какие именно слова были произнесены, и уж тем более вряд ли кто-либо сможет зафиксировать и заверить их.

Рафаэль Мусабиров обращает внимание не на устные обещания, которые прозвучали в СМИ, а на официальный документ, регламентирующий правила акции. «В нем организатором указано некое юридическое лицо, к представительству Adidas отношения не имеющее (не говорю о сделках между ними). А само представительство де-юре не представлено в условиях акции. Это также может создать некоторые трудности», – рассуждает юрист.

Между тем, в конкурсе студенческих и корпоративных коммуникационных проектов Eventиада Awards 2015 среди более 500 работ из 80 городов России и Белоруссии в номинации «Креатив года» первое место заняла как раз акция компании Adidas «Разбуди свой спальный район!»

Adidas Group - немецкий промышленный концерн, специализирующийся на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря. Глава Аdidas Group в России и странах СНГ Мартин Шенкланд.