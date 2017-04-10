Уровни недоступности: родители жалуются на отсутствие мест в детском саду

На форум официального сайта уполномоченного по правам ребенка в Петербурге идет нескончаемый поток жалоб и просьб родителей о помощи по устройству детей в детский сад. Но в ответ родители, как правило, получают одни отписки. Дефицит мест в детских садах сказывается на финансовом состоянии всей семьи. Не имея возможности устроить детей в дошкольное образовательно учреждение, семья оказывается за чертой бедности.

Детский дом как альтернатива детскому саду

«Я являюсь мамой двухлетних детей двойняшек. Мы живем с детьми в Выборгском районе Петербурга. После рождения детей в октябре 2014 года я встала на очередь в детский сад с 1 сентября 2016 года. Моя заработная плата является основным источником существования нашей семьи и, когда детям исполнилось шесть месяцев, я вышла на работу, – описывает свое непростое положение на форуме Ольга А. - С 1 февраля до 30 июня 2016 года (сроки распределения мест в детских сада) я много раз обращалась в комиссию по комплектованию детских садов Выборгского района. Однако все мои обращения были проигнорированы. Мест в детском саду моим детям не дали».

В июле 2016-го молодая мать вновь обратилась в администрацию Выборгского района с жалобой. В ответ она получила официальный ответ о предоставлении детям возможности краткосрочного пребывания - с 15:30 до 18:00 - в детском саду, расположенном более чем в шести километрах от дома. «Прямого сообщения общественного транспорта от места проживания детей до этого детского сада нет, машины у меня нет, время на дорогу из дома в детский сад с несколькими пересадками на общественном транспорте превышает час. Я работаю полный рабочий день с режимом работы с 9:30 до 18:30, поэтому я никак не могу возить детей в предоставленный детский сад к 15:30. Не работать я просто не могу - мне будет не на что содержать моих детей!» - сетует мать.

Ольге вновь пришлось обратиться в районную администрацию, а также в районный отдел образования и конфликтную комиссию детских садов. В ответ она получила абсолютно идентичные отписки, а при личном приеме замначальника РОНО Т. О. Новожилова сообщила, что в ее обязанности не входит содействовать устройству детей в детские дошкольные учреждения, а только распределять имеющееся места согласно дате обращения.

«В качестве альтернативного решения вопроса мне было предложено обратиться в органы опеки и отдать детей на воспитание в детский дом. Также было сказано, что мне не стоило рожать двух детей, если я не имею возможности их соответствующим образом обеспечить, - рассказывает девушка. - Мы живем в старом малонаселенном городском районе, в пешей доступности от нашего дома расположены шесть детских садов, не менее 20 детских садов расположены на расстоянии одного километра от нашего дома, однако для моих детей в этих детских нет места».

Фото: avtonom.org

«Я многодетная мама, переехали в другой район – я поставила детей (возраст 3, 10 и 1,8 лет) в очередь на перевод в Пушкинском районе. Старшему ребенку предложили только группу кратковременного пребывания, а для младшего мест в детском саду поблизости и вовсе не нашлось. Только очень далеко – в 23-х километрах от нашего дома, и туда не идет ни один прямой транспорт! Я отказалась от такого предложения. В случае отказа очередь переносится на другой год. Но вот, согласно данным сайта, очередь на предоставление места значительно отодвинулась. Я семь лет нахожусь в декрете, мне необходимо выйти на работу, очень тяжело содержать семью на зарплату супруга! – сообщает очередная отчаявшаяся мать на форуме под ником Valson2006.

Проблема отсутствия мест в детских садах стоит очень остро. К столь желанному в России «беби-буму» государство оказалось совсем не готово. В соответствии с федеральным законом «Об образовании» в государственные детсады, принимаются дети в возрасте от двух месяцев до восьми лет. Однако на практике получить место для ребенка до трех лет практически нереально. К примеру, в Петербурге, согласно данным уполномоченного по правам ребенка, детские сады для детей от двух месяцев до трех лет есть только в шести районах города, еще 1554 группы открыты в 16 районах города (нет таких групп в Красносельском и Фрунзенском районах).

Администратор группы в социальной сети «МАМА=ПРАВА» Анна Райчева сообщила, что у ее знакомой в Сестрорецке даже есть письменное уведомление о том, что мест в детском саду нет, а ребенку уже 3,5 года. Семья Петровых сообщила «Санкт-Петербург.ру», что поставила на очередь своего ребенка, как только получила свидетельство о рождении, но даже такая ранняя постановка в очередь не смогла гарантировать поступление в дошкольное образовательное учреждение. По этой причине Петровым пришлось переехать в другой район Петербурга. Там по знакомству им досталось место в детсаду, но ребенок находится в нем только первые полдня.

Шесть тысяч детей ждут мест в детсады Петербурга

Сегодня в Петербурге работают 1158 государственных дошкольных учреждений на 231 083 места. Как сообщили «Санкт-Петербург.ру» в комитете по образованию, все дети от трех до семи лет, поставленные на учет для предоставления места в детском саду, обеспечены разными видами услуг дошкольного образования. Но 6280 детей до трех лет так и не получили мест в детсадах.

Особенный дефицит мест в дошкольных учреждениях сохраняется для детей от года до трех лет в микрорайонах новой застройки. К проблемным районам Петербурга относятся Выборгский, Московский, Невский, Красносельский, Приморский, Пушкинский. Родителям предлагаются места для детей в образовательных учреждениях других районов.

При подаче заявления о постановке ребенка на учет для предоставления места в детском саду его родители или законные представители могут указать три дошкольных учреждения. В случае отсутствия в них свободных мест родителям предложат другие варианты, от которых они вправе отказаться. В таком случае заявление переносится на следующий год. Можно также отправить ребенка в «неудобный» детский сад, а в следующем году попытать счастья и написать заявление на перевод в желаемое дошкольное учреждение.

Фото: today.kz

В комитете по образованию заверяют: ежегодно в детсадах открываются дополнительные места. С 2013 года дополнительно создано 34 929 мест, в ближайшее время планируется создать еще 9 100 мест. «Развиваются вариативные формы дошкольного образования, востребованы группы кратковременного пребывания, центры игрового развития, консультативные пункты психолого-педагогической поддержки и сопровождения семей с детьми раннего возраста, семейные клубы на базе действующих образовательных учреждений и организаций социально-культурной направленности, группы присмотра и ухода», - добавили в ведомстве.

В некоторых регионах Российской Федерации существует компенсация за непредоставление места в детском саду, если ребенку от 1,5 года до 3 лет. Для выяснения, имеются ли выплаты в вашем регионе, нужно обратиться в органы местной социальной защиты либо в соответствующий департамент образования. Законодательством Петербурга такая компенсация не предусмотрена.

Спрос рождает предложение. У мошенников

Родители растеряны, частные детские сады многим не по карману. И пока правительство в разных регионах России не может справиться с проблемой предоставления мест в детсадах, активно процветает коррупция и мошенничество.

На просторах сети можно найти, к примеру, такое объявление: «Женский Социальный Бизнес с прибылью 65 000 ₽». Речь идет о «бизнесе» по продаже и обмене мест в детские сады на более удобные. Притом создательница этого прибыльного занятия сообщает, что ежедневно поступают 10-12 обращений с просьбой помочь. Зарабатывает она на выстраивании цепочек по обмену из четырех-семи родителей.

Одна из участников группы призналась «Санкт-Петербург.ру», что ей поступало сообщение о продаже места в детском саду: «Я повелась и перевела 15 тыс. рублей. Но это оказались мошенники. А вообще у нас в городе трудно попасть в детсад до трех лет. Нам исполнится в июне три годика, место должны дать только с первого сентября».

Фото: otomkak.ru

Жители Петербурга, в числе прочих, пытаются обменять неудобное по расположению для них место в детском саду на более приемлемое, выставляя объявление на различных площадках в интернете. Но ответом на эти объявления становятся только смс-ки от мошенников, которые следят за такими просьбами и сразу «информируют» о том, что готовы помочь за денежное вознаграждение. За сделку они могут попросить 12–20 тыс. рублей и выше. Сумму мошенники просят перевести деньги на «Яндекс.Деньги».

«Право ребенка на дошкольное образование гарантировано ч. 2 ст. 43 Конституции РФ. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ. Прием в детский сад осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест (п. 7 Порядка, утв. приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293). Но региональные власти забывают о существовании указанного нормативного акта, - считает юрист Дмитрий Петров. - При нарушении ваших прав и законных интересов, вы вправе обращаться с жалобами в прокуратуру, к уполномоченному по правам ребенка в регионе, в комитет образования города (района), возможно и обращение в суд. Ярким примером судебной защиты своих прав и законных интересов служит определение Верховного суда РФ от 29 ноября 2016 года № 1-КГ16-34. Как мы можем видеть, определение и само дело свидетельствуют о том, что тяготы судебные непросты и что родители, дойдя даже до Верховного суда, попали на рассмотрение дела с нуля, с суда первой инстанции. При обращении в суд рекомендую воспользоваться помощью адвоката, специализирующегося по данной категории дел».

Как устроить ребенка в детский сад, какие нужны документы и кому предоставляются льготы, можно узнать на сайте госуслуг Санкт-Петербурга.