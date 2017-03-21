Заложники дорог: кто в ответе за транспортный и пешеходный коллапс в Усть-Славянке

Транспортная и пешеходная недоступность

Автомобильный и пешеходный ад в Рыбацком начинается там, где заканчивается Шлиссельбургский проспект и начинается Советский. Вереницы автомобилей медленно проезжают по извилистому мосту с четырехполосным движением и попадают в узкое горлышко двухполосного Советского проспекта.

Жители поселков Металлострой, Понтонный, Саперный и Усть-Ижора и города Отрадного ежедневно простаивают в пробках - вместо десяти минут на то, чтобы преодолеть небольшой километраж, уходит около часа. Виной тому и увеличивающийся поток машин, возникающий из-за усиленной застройки новыми жилыми комплексами, и двухполосная дорога, давно нуждающаяся в реконструкции, и подъездные железнодорожные пути солодовенного завода «Невский берег», перед которыми автомобилисты вынужденно притормаживают. Все эти факторы создают ощутимые трудности в преодолении относительно небольшого расстояния, например, в будний день по вечерам средняя скорость передвижения автомобиля может составлять около 7 км/ч.

Транспортная ситуация в микрорайоне Усть-Славянка была и раньше довольно непростой. Но вместо новой дороги на проблемном месте выстроили целый квартал с новыми жилыми комплексами: «Живи! В Рыбацком», «Невские паруса», «Петр Первый», «Екатерина Великая», «Форт Рыбацкий». Они начали возводиться с 2013 года. Заселяющиеся жители бьют тревогу. Ведь на работу или на отдых обитатели новостроек смогут выбраться только одним путем – по Петрозаводскому шоссе и Советскому проспекту. Однако эти магистрали не рассчитаны на такой большой транспортный поток.

«Место красивое, но вот с транспортом тут проблема. От «Живи» можно, конечно, пешком ходить. Но это летом и в сухую погоду. А вот в грязь и гололед можно убиться, ибо придется идти по скользкой узкой обочине, а внизу овраги по пять метров глубиной», — оставила под рекламной статьей о новостройках свой отзыв Зинаида Зиновьева. Местная жительница Лиза Мулкахайнен рассказала, что недавно в одном из таких оврагов нашли труп. «Возможно, что человек сам упал и убился», – предположила она.

Фото: Татьяна Буторина

На сайте продаж ЖК «Живи! В Рыбацком» застройщик «СПб Реновация» сообщает, что до метро можно добраться пешком за 15 минут. Однако он не предупреждает, какой ценой. Ведь тротуары и пешеходные дорожки заканчиваются аккуратно на Шлиссельбургском. По Советскому проспекту пешеходу пройти негде: с одной стороны - плотный поток машин, с другой – грязное мессиво – обочина, по которой часто пытаются объехать пробку недобросовестные водители.

Отрезанные рекой Славянкой жители микрорайона вынуждены передвигаться вдоль оживленной и плохо освещенной трассы по обочине, которая во многих местах обвалилась, образовав глубокие овраги.

«На этапе продаж квартир застройщик раздает клиентам обещания касательно того, что в его зону ответственности не входит. Смольный же не формирует адресные программы в соответствии с планами застройщиков, и даже не столько потому, что не продумывает действия, сколько потому, что темпы жилищного строительства многократно обгоняют возможности города за свой счет строить новую инфраструктуру», - пояснил Стив Каддинс, координатор движения «Красивый Петербург», занимающегося освещением проблемы транспортной доступности в Усть-Славянку.

С ним согласны и в самой администрации: как заметили в пресс-службе КРТИ, зачастую застройщики, чтобы продать жилье, лукавят, сообщая покупателям об удобной и развитой транспортной инфраструктуре, руководствуясь при этом старыми, неактуальными на сегодняшний день планами, тем самым вводя будущих жителей в заблуждение о реальном положении дел.

Стремительно надвигающийся транспортный коллапс может спровоцировать ситуацию гуманитарной катастрофы, когда в экстренной необходимости к жителям Советского проспекта не сможет подъехать спецтранспорт: пожарная техника и машины скорой помощи.

Фото: группа «ВКонтакте» «Усть-Славянка Советский проспект Санкт-Петербург»

Кто должен делать дорогу и почему не делает?

Самый крупный строительный объект «Живи! В Рыбацком» в Усть-Славянке строит компания «СПб Реновация». И, как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), 5 февраля 2015 года на совещании по вопросам, связанными с реализацией мероприятий по развитию застроенных территорий, представители ООО «СПб Реновация» приняли на себя обязательства по проектированию Советского проспекта в пределах территории застройки за свой счет.

Застройщик, в свою очередь, сообщил «Санкт-Петербург.ру», что разработал и предоставил КРТИ планировочные решения по реконструкции Советского проспекта с изменением трассировки на участке от реки Славянка до Полевого переулка, которые были согласованы комитетом без замечаний 3 июля 2015 года.

В КРТИ подтвердили, что эти планировочные решения ведомство действительно приняло, однако для проведения работ по реконструкции объекта этого недостаточно. Необходимо, чтобы застройщик передал в комитет разработанную проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы – а этого не произошло.

Государственную экспертизу, как пояснил застройщик, проект не смог пройти из-за того, что изменились ее требования. «С 2016 года для линейных объектов, которым является Советский проспект, необходимо разрабатывать проект планировки и межевания территорий (ППТ и ПМ). Данная обязанность возложена на КРТИ, так как проспект относится к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения. Наша компания занимается созданием улично-дорожной сети (УДС) только внутри кварталов, – пояснил руководитель службы по работе с государственными органами «СПб Реновация» Дмитрий Михалев.

Планировочные решения, которые принял и согласовал КРТИ, по мнению Михалева, должны были ускорить работы по реконструкции Советского проекта. «Однако, отмечу, что это добровольная инициатива «СПб Реновация», и законных оснований для возложения на нас задачи по разработке ППТ и ПМ, ровно, как и реконструкции проспекта, нет», - уточнил представитель застройщика.

Фото: Татьяна Буторина

Денег на дороги в бюджете нет

Ситуация с возникающей недоступной средой для транспорта и пешеходов существует не только на обсуждаемом участке дороги. Непростых дорожных обстановок в городе немало: отрезаны от дорог 40 тыс. жителей района Славянка под Пушкиным, связывает всего одна дорога 35 тыс. жителей Шушар, существует транспортная блокада, возникшая из-за разросшихся новостроек Мурино и Нового Девяткино.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры провел предварительный мониторинг территорий, предназначенных под жилищное строительство, по результатам которого для решения транспортных проблем в новых жилых кварталах необходимо порядка 50 млрд рублей – такой суммы в бюджете Петербурга в настоящий момент нет. Комитет планирует в ближайшее время принять участие в Транспортном совете и вынести транспортные проблемы на обсуждение.

А пока жителям остается стучать во все двери и просить просят помощи у властей, чиновников, депутатов, обращаться к общественным организациям и СМИ. К примеру, на многочисленные вопросы активистки Лизы Мулкахайнен о развитии транспортной и пешеходной инфраструктуры в районе Госстройнадзор ответил лишь, что для безопасного прохода пешеходов «СПб Реновация» возводит «Пешеходную галерею».

Фото: Татьяна Буторина

В КРТИ сообщили, что по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» ведется проектирование реконструкции Петрозаводского шоссе от Шлиссельбургского проспекта до Заводской улицы, протяженностью 9,3 км, которое планируется завершить в 2017 году. В проекте будут учтены объемы жилищной застройки и прогнозируемый рост автомобильного трафика. Проектными решениями предусмотрено строительство автомобильной дороги на шесть полос с устройством наружного освещения, ливневой канализации и карманов на остановках общественного транспорта.

Более пяти тысяч человек уже подписались под петицией «Предотвратите дорожную катастрофу на дороге в Металлострой» на сайте change.org. Также обеспокоенные граждане воспользовались проектом Общероссийского народного фронта «Назови убитую дорогу». Этот проект дает возможность горожанам самим выбрать магистраль, которая остро нуждается в ремонте. Но для решения проблемы с транспортным сообщением в Невском районе очевидно необходимы гораздо большие материальные ресурсы и политическая воля.