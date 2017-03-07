«Битва Давида против Голиафа»: «старые, толстые и страшные» стюардессы обвинили «Аэрофлот» в дискриминации

С крупнейшим российским авиаперелетчиком собрались судиться собственные бортпроводницы. Они обвиняют «Аэрофлот» в дискриминации по внешности, возрасту и весу. Слухи о нарушении трудового законодательства в авиакомпании ходили в кулуарах еще с осени прошлого года. Но огласку получили после обнародования в феврале 2017-го на «Радио свобода». «Аэрофлот» полностью опроверг факты дискриминации и, в свою очередь, обвиняет СМИ в распространении непроверенной информации.

Согласно сведениям «РС», 41-летнаяя бортпроводница Евгения Магурина утверждает, что с лета 2016 года ее и всех стюардесс старше 40 лет и с размером одежды больше 48-го перестали ставить на заграничные рейсы. Как сами себя теперь с горькой иронией называют стюардессы, «группа старых, толстых и страшных» вынуждена летать короткими рейсами, поэтому налетать количество часов на санитарную норму стало проблематично. Эта ситуация отрицательно сказывается на их физическом состоянии, зарплатах и в дальнейшем отразится на пенсии. Эту информацию подтвердили и другие бортпроводники, попросившие не называть их имена.

Сама Магурина подала в Пресненский суд Москвы иск к «Аэрофлоту». Она требует вернуть ей надбавку к зарплате, которой ее лишили из-за размера одежды, и выплатить компенсацию в сто тыс. рублей. Как сообщил «Санкт-Петербург.ру» авиаперевозчик, иск в компанию еще не поступил.

С иском в суд на «Аэрофлот» обратилась и другая бортпроводница, Ирина Николаева (фамилия изменена). В авиакомпании она работает уже 19 лет, а некий коэффициент в графе «успешность» ей, как и Магуриной, снижен из-за внешнего вида, полноты и возраста. Теперь ее ставят лишь на ночные и утренние рейсы, за границу не пускают, хотя, по ее словам, имеются все необходимые допуски, знания языка и отсутствуют дисциплинарные взыскания. Ирина свои моральные страдания оценила в один млн рублей.

Фото: insdrcdn.com

Одна из молодых бортпроводниц авиакомпании рассказала «Санкт-Петербург.ру», что некоторое время назад всех стюардесс пригласили для обмера габаритов, сославшись на закупку новой формы. По стечению обстоятельств, именно после этого, по слухам, начались «гонения» на сотрудниц, не вписывающихся в стандарты «90-60-90». «Со мной лично летали на международных рейсах и очень взрослые стюардессы, поэтому нельзя сказать, что на заграничные рейсы всегда ставят только молодых, - уточнила при этом девушка.

Сама она не чувствует какой-либо дискриминации – видимо, потому что и по возрасту, и по комплекции пока вписывается в стандарты авиакомпании: летает, как в международные рейсы, так и по России, но слухи о существовании дискриминации среди возрастных стюардесс подтвердила: «Я слышала от женщин постарше жалобы на то, что убрали заграницу, что их практически выживают из авиакомпании, создавая трудные условия работы. Если летаешь только по России, то уменьшается заработная плата. Из-за коротких внутренних рейсов не успеваешь отдохнуть. Приходится ездить на работу почти каждый день. Такой график действительно изматывает. Короткими рейсами трудно налетать положенную среднюю месячную норму, от невыполнения которой также падает уровень заработной платы». По ее информации, для работы с пышными стюардессами даже пригласили диетолога.

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» «Санкт-Петербург.ру» опровергли информацию о фактах дискриминации бортпроводников своей компании по внешним данным и возрасту. Более того, там обвинили «Радио свобода» в публикации недостоверных сведений, полученных от анонимных источников и одной из 5,5 тыс. бортпроводниц авиакомпании, которые вводят в заблуждение общественность.

«В своей кадровой работе «Аэрофлот» неукоснительно придерживается положений российского законодательства, а также принципов «работодателя равных возможностей». Это подразумевает категорическое неприятие дискриминации работников по внешним данным, возрасту, расовому и гендерному принципу, политическим и религиозным взглядам и т. п.», - утверждает крупнейшая в России авиакомпания.

Фото: online812.ru, ok.ru, tourweek.ru

«Аэрофлот» подчеркивает, что относится к числу наиболее привлекательных работодателей в России, в том числе в 2016 году в очередной раз удостоен международной премии Randstad Award в номинации «Самый привлекательный работодатель в сфере транспорта и логистики».

Также в официальном ответе пресс-службы авиакомпании сообщается, что не соответствует действительности заявление о существовании ограничений по географии полетов. В трудовых договорах бортпроводников ПАО «Аэрофлот» вообще отсутствует подобное условие. Но по заявлению Магуриной была проведена проверка. Ее итоги показали, что в авиакомпании трудятся несколько сотен бортпроводниц старше 40 лет, которые выполняют регулярные рейсы за границу, в том числе, в Северную Америку, Европу, Японию, Китай.

Авиаперевозчик поясняет, что распределение бортпроводников на рейсы осуществляется автоматически с помощью системы SABRE Crew Management в соответствии с допусками на типы ВС и квалификациями в рамках установленных нормативов о продолжительности полетного времени за календарный месяц, квартал и год и выполнения производственной программы. Среднее снижение числа заграничных рейсов на каждого бортпроводника авиакомпании является следствием перераспределения пассажиропотока «Аэрофлота» в последние годы (как и у других российских перевозчиков пассажиропоток на международных рейсах падает, на внутрироссийских - растет).

«Аэрофлот» подчеркивает, что возраст не может служить поводом для какой-либо дискриминации. Авиакомпания приводит пример, когда в конце 2015 – начале 2016 года приняла на работу свыше 800 бортпроводников прекратившей свое существование авиакомпании «Трансаэро», а это взрослые опытные и квалифицированные сотрудники. В 2016 году медкомиссией к выполнению полетов допущены 98 бортпроводников пенсионного возраста и только четыре бортпроводника в возрасте от 56 до 60 лет и старше по состоянию здоровья не допущены.

Фото: kloop.kg

В требованиях к кандидатам на должность бортпроводника на официальном сайте авиакомпании не указано, каким должны быть вес, возраст, опыт. Главными критериями отбора являются коммуникабельность, дружелюбие, знание иностранных языков, опрятный внешний вид. Но авиакомпания отмечает, что ограничением для соискателя может стать рост. В ходе выполнения своих служебных обязанностей бортпроводники должны помогать пассажирам размещать ручную кладь на багажных полках в салоне самолета. И рост бортпроводника должен позволять ему свободно дотягиваться до верхней багажной полки.

«В данном споре многое будет решаться на основе того, будет ли доказан факт дискриминации со стороны истца, что само по себе является не самым приятным процессом, - убежден старший юрист компании «Кочерин и партнеры» Рафаэль Мусабиров. - Но сама дискриминация как таковая в законодательных документах прописана довольно размыто, что дает сторонам спора широкие возможности и различные варианты развития событий. Кроме этого, важную роль сыграют такое понятие, как деловые качества, также прописанное размыто, и внутренние документы, регулирующие отношения «Аэрофлота» с его сотрудниками - трудовой договор, внутренний устав, должностные инструкции и т. д. Будь мы, например, в Штатах, где подобные вопросы решаются по более четким прописанным нормам и судебным прецедентам, можно было бы с уверенностью говорить, что суд будет на стороне истцов. Но в нашем случае выиграет тот, кто подойдет к вопросу более глубоко, творчески и привлечет более сильных юристов».

Фото: romanticist.su, pinimg.com

Старший юрист Рафаэль Мусабиров поддерживает смелых стюардесс, решившихся добиваться справедливости: «Кто знает, может это история Давида и Голиафа, тем более судебная практика с положительным для сотрудников исходом существует. Если факт дискриминации будет доказан – «Аэрофлот» ждут большие проблемы, так как это нарушение конституционных основ трудовых отношений, нескольких пунктов трудового кодекса, конвенции относительно дискриминации и декларации о правах человека. Кроме того, если будет установлен факт о трудовой дискриминации, наверняка это будет не единичный случай. И это может вдохновить и остальных жертв несправедливости на судебные иски».

«Дискриминация, притеснения работников работодателем, ущемление их прав, в том числе трудовых, в организациях различных правовых форм имеет место, – констатирует юрист Дмитрий Петров. – Но доказывать конкретные факты затруднительно по нескольким обстоятельствам. В частности, сам работник не всегда обращается за защитой своих нарушенных прав, опасаясь, не без оснований, возможных санкций со стороны работодателя, вплоть до увольнения. При обращении за защитой нарушенных прав необходимо предоставить доказательства. Их сбор лучше поручить специалисту. Это могут быть как аудиозапись, так и свидетельские показания, документы. При этом следует понимать, что существует срок исковой давности, предусмотренный ст. 392 Трудового Кодекса РФ. Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права».

Бывшая стюардесса «Эмирейтс» Алиша Круминя рассказала «Санкт-Петербург.ру» о том, как подходят к внешнему виду своих бортпроводниц в этой авиакомпании: «Свои требования, касаемо внешнего вида (веса, роста, наличия татуировок и пр.) авиаперелетчик озвучивает до подписания контракта. Когда мы подписываем контракт, мы берем на себя обязательство выполнять его требования. В том случае если у кандидата есть проблемы с индексом массы тела, он просто не пройдет медицинскую комиссию. Сама авиакомпания дает нам возможность следить за своим здоровьем и внешним видом. Она предоставляет бортпроводникам скидки в салоны красоты, бесплатные бассейны, спортивные залы, посещение диетолога и лечение по медицинской страховке».

Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте «Аэрофлота», бортпроводники обеспечиваются социальным пакетом. Он включает в себя, помимо прочего, медицинское обеспечение и санитарно-курортное лечение. Как уточнили изданию бортпроводницы компании, иногородние сотрудники, проживающие в общежитии «Аэрофлота» в Московской области, могут воспользоваться оборудованным там же спортзалом и бассейном. Услуги предоставляются бесплатно, сотрудники компании оплачивают только само проживание в общежитии – порядка 3,5 тыс. в месяц.

Фото: fotki.yandex.ru

Мнение общественности, выраженное в комментариях к публикациям в СМИ, разделилось. Одни поддерживают стюардесс, которые решились бороться за свои права. «Очень здорово, что у бортпроводников хватает смелости бороться за свои права, спасибо и СМИ, что подробно освещаете это. Правда на вашей стороне, желаю победы в суде и вне суда!» - пишет Veronika Nogovitsina Nikitina. ­«Полный беспредел и дискриминация. В западных авиакомпаниях летают обычные женщины и никому это не мешает. Если глава «Аэрофлота» хочет посмотреть на красивых девочек, то пусть сходит в стриптиз или в публичный дом, ну или в Таиланд съездит», - предлагает Ilya Samoylenko.

Другие согласны с тем, что бортпроводницы должны быть исключительно молодые и стройные девушки. «Я считаю, что все верно делает руководство, потому как стюардессы должны представлять нашу страну на международных линиях в самых лучших и прекрасных тонах, а не быть похожими на проводниц РЖД Тамбов - Воркута (это престиж и ответственность), а страшные и толстые пусть обслуживают внутренние линии», - уверен Andrey Efashkin. «Стюардесса должна быть молодой, здоровой, опрятной, внимательной и красивой, чтобы радовать глаз. И стройной, чтобы ее можно было обойти по пути в туалет», - делится мнением Olga Hanninen. «Последние несколько раз летал Air China - все стюардессы молодые и симпатичные девушки. Такая же ситуация на сингапуских авиалиниях, Tiger air, Nok air. Уровень сервиса, включая вежливость, корректность и предупредительность, на порядок выше чем на европейских авиалиниях, и на «Аэрофлоте» в том числе. Чувствуется, что девушки на азиатских авиалиниях - это лицо страны. Неплохо бы и нашим стюардессам у них поучиться», - рассказывает о своем опыте Vladimir Agafonov.

Третьи считают, что дискриминация в сфере труда носит массовый характер и бороться с ней довольно трудно. К примеру, Oleg Damaskin уверен: «Вы будете надо мной смеяться, но у меня сложилось впечатление, что подбор женщин по внешним данным осуществляется в России не только в «Аэрофлоте», но и в других государственных организациях, включая Думу, МИД и прочие, не говоря уж о телевидении».