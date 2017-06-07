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После публикации «Санкт-Петербург.ру» МВД проверило полицейского, заподозренного в пьяном вождении

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© Фото: НТВ

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Подтверждений этому не нашлось.

ГУ МВД России провело проверку по фактам, который были изложены в публикации «Санкт-Петербург.ру».

В ней говорилось, что 18 марта, около десяти часов вечера в Невском районе Петербурга произошло незначительное ДТП. По словам одного пользователей «ВКонтакте», у Володарского моста столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Kia Rio, за рулем которой находился сотрудник ППС Приморского района, который, по заверениям автора сообщения, находился в нетрезвом состоянии.

После столкновения, согласновыложенной видеозаписи, между автомобилистами произошел диалог, в ходе которого Роман неоднократно предлагал виновнику аварии разойтись «полюбовно». Также он был даже готов возместить материальный ущерб, хотя в соответствии с ПДД, виновником аварии он является.

Виновник аварии, будучи уверенным в нетрезвом состоянии водителя Kia, который судя по всему создал аварийную ситуацию на дороге, не пошел на мировую, однако правосудия так и не случилось: сотрудники экипажа ДПС 3052, прибывшие на место для оформления ДТП, проигнорировали информацию о нетрезвом состоянии водителя с удостоверением сотрудника полиции и не стали назначать медицинское освидетельствование. Вместо этого сотруднику полиции была вызвана скорая помощь, которая под предлогом повышенного давления увезла его в больницу.

Как сообщили  «Санкт-Петербург.ру» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по фактам, изложенным в указанной публикации, «была проведена служебная проверка, по результатам которой позиция виновного участника дорожно-транспортного происшествия на Народной улице объективного подтверждения не нашла». Как сообщиди в МВД, «наряд ДПС ГИБДД Невского района, оформлявший указанное ДТП, действовал законно и обоснованно. От водителей никаких заявлений или жалоб в день дорожно-транспортного происшествия в полицию не поступало».

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