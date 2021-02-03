Петербургский метрополитен закупит 96 ультрасовременных поездов

В Петербурге появятся современнейшие вагоны для метрополитена. Подземка планирует закупить 96 новых поездов, схожих с концептом «Трансмашхолдинга» «Вагон 2020». Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

В январе был отправлен запрос производителям вагонов. Так удастся выявить максимальную цену контракта. Соответствующее мероприятие произошло на предприятии «Синара – Шкода». В рамках встречи обсуждалась цена для закупки 96 вагонов и симулятора для обучения машинистов.

Известно, что контракт заключат в ближайшие пару месяцев и предварительная оценка закупок составляет 9,5 млрд рублей.