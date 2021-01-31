Банкам России запретили отказывать клиентам в обслуживании

Банкам России запретили без объяснения причин блокировать счета клиентов, а также отказывать в обслуживании. Соответствующий закон вступил в силу в конце января. Данная форма поможет облегчить жизнь бизнесу и гражданам.

Теперь банки не вправе отказать клиентам в обслуживании, даже при отсутствии документов, которые подтверждают его добросовестность, а также не смогут просто так блокировать счета граждан. «РИА новости» пишет, что банки могут отказать в обслуживании в том случае, если возникает подозрение в отмывании преступных доходов, а также при подозрении в финансировании терроризма.

Руководитель банка будет принимать решение об отказе в заключении договора, в случае если в течение года было минимум два отказа в совершении какой-либо операции.