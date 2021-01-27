Малый и средний бизнес в Петербурге сможет брать кредиты по сниженной ставке

По сравнению с 2019 году, в минувшем году было выдано в 8 раз больше микрозаймов в рамках проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе и льготному финансированию». Об этом сообщает Смольный. Так, Фонд содействия кредитования организациям малого и среднего бизнеса готовит проект, в котором микрозаймы можно будет выдавать под низкие проценты.

Также в прошедшем году участники проекта «Популяризация предпринимательства» смогли обучаться основам ведения бизнеса, а также удалось увеличить количество недвижимости для малого и среднего бизнеса в рамках проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».