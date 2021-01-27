В Петербурге увеличили сумму материнского капитала

В Петербурге сумма материнского капитала и «земельной» поддержки выросла на 3,4%.

По информации, которая была предоставлена в пресс-службе комитета по социальной политике, в 2020 году сертификаты материнского капитала были выданы 5 934 семьям Петербурга.

В комитете сообщили, что региональный материнский капитал многодетная семья получает один раз при рождении третьего или последующего ребенка. Денежные средства выделяются из городского бюджета.

В 2021 году сумма материнского капитала составляет 165 930 рублей: ей можно воспользоваться для оплаты образования детей, покупки недвижимости, оплаты медицинской реабилитации или санаторно-курортного лечения.