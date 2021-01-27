Петербуржцам рассказали, куда стоит обратиться, столкнувшись с "черными коллекторами"

«Черные коллекторы» ищут персональные данные жителей Петербурга, прибегая к помощи базы агентств. В Управлении Роспотребнадзора рассказали, что делать, если звонит коллектор, а у вас нет задолженностей.

Если звонки повторяются, стоит уточнить, в каком именно агентстве работает звонящий. После этого, необходимо сказать коллектору, что вы не поручитель должника и не давали своего согласия. Если это не останавливает звонящего, стоит записать телефонный разговор – запись послужит доказательством нарушения со стороны коллектора.

Кроме того, в коллекторское агентство может быть отправлено письмо с сообщением об отсутствии задолженностей. Если данные действия не привели к результату, стоит обратится к сотрудникам правоохранительных органов.