Стала известна сумма задолженности по зарплате в Петербурге

Согласно данным Росстата на 1 января 2021 года средняя задолженность по стране по заработной плате уменьшилась на 14,2% - она составляет 1 миллиард 628,3 миллионов рублей.

Задержка заработной платы чаще всего происходит на обрабатывающих производствах (40%), на втором месте сфера строительства (23%), на третьем – сфера горнодобывающей промышленности (15%). В области сельского хозяйства, охоты и предоставления связанных с ней слуг, а также в области лесозаготовок, задолженность по заработной плате имелась перед 8% работников, в области транспорта – перед 5% работников.

Сумма задолженности по зарплате в северной столице уменьшилась на 25,4%, она составляет 93 миллиона рублей.