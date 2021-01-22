Цены на бензин в Петербурге продолжают бить рекорды

В Санкт-Петербурге продолжают дорожать и бить рекорды оптовые цены на бензин на международной товарно-сырьевой бирже.

На этот раз стоимость бензина АИ-92 за последний год достигла максимальной отметки. Так, цена за тонну этого топлива составляет 53,4 тысячи рублей. Похожая цифра была летом 2020 года, когда бензин подорожал до 51,5 тысячи рублей из-за дефицита.

Сейчас «92-й» бензин приближается к цифрам 2018 года. Тогда стоимость за тонну топлива составляла 54,9 тысяч рублей. Однако стоит отметить, что стоимость бензина превышала 54 тысячи рублей, учитывая , что июле 2020 года максимум достигал 57,8 тысяч рублей.