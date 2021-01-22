В Петербурге увеличилось число инвесторов

В Санкт-Петербурге к декабрю 2020 года было открыто 147 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Их число за год увеличилось вдвое.

Северная столица уверенно занимает третье место по количеству открытых ИИС у брокеров после Москвы и Московской области. Согласно данным Московской биржи, Петербург входит в топ-10 по уровню распространенности инвестиционных счетов.

В 2020 году количество ИИС в России достигло отметки в 1,8 млн, а общее количество — 3,5 млн штук. Оборот по счетам составил более 1,4 трлн рублей.

Стоит отметить, что количество клиентов на Московской бирже достигло 13,5 млн человек.