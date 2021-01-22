Количество претендентов на одну вакансию в Петербурге уменьшилось до 8

За год число резюме на 1 вакансию в северной столице уменьшилось: если раньше оно составляло 9,2, то сейчас 8,2.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в прошлом году в городе стало на 17% больше открытых вакансий. Данная информация была предоставлена сервисом hh.ru.

Конкуренция достигает наивысшего уровня среди госслужащих и менеджеров высшего звена. В этих сферах на 1 вакансию приходится до 16 резюме. Кроме того, самыми желанными сферами работы остаются масс-медиа и искусство, юридическая сфера, образование.