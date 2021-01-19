В Петербурге посчитали компании-банкротов за 2020 год

Федресурс провел исследования, согласно которым за минувший год в Петербурге обанкротилось более 700 компаний. При этом важно понимать, что за 2019 год в Северной столице насчитывалось на 10% больше банкротов среди компаний.

Данные своих исследований приводит Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Так, стало известно, что 729 петербургских юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств стали банкротами в прошедшем году.

Рекордное количество обанкротившихся компаний выявили в Москве. Там за 2020 год не повезло 2 000 компаний.