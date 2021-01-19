Сбербанк запускает идентификацию по биометрии в удаленном формате

Компания Сбербанк сообщила о планах внедрить систему удаленной идентификации пользователя по биометрическим данным.

«В связи с новым законодательством «Сбер» планирует запустить услугу удаленной идентификации с помощью Единой биометрической системы», — сообщила пресс-служба главного банка страны.

Согласно новому проекту, новые клиенты Сбербанка получат возможность удаленно зарегистрироваться в системе и стать клиентом банка. Для этого нужно иметь учетную запись ЕСИА и биометрию ЕБС.

Планируется, что проект будет успешно завершен до конца текущего 2021 года.