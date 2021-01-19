Специалисты рассказали, какие кредиты чаще всего рефинансируют Петербуржцы

Специалисты рассказали, какие типы кредитов, чаще всего петербуржцы рефинансируют.

Эксперты Райффайзенбанка проанализировали 25 тысяч заявок из 43 городов России. Они смогли выяснить, что наиболее часто рефинансируемый тип кредита в Санкт-Петербурге - это потребительский кредит (77%).

Второе место занимает ипотечный кредит (13%). Ипотеку больше всего рефинансируют в Москве (23%). Также граждане в других городах России часто рефинансируют кредитные карты, данный тип занимает второе место. Чаще всего кредитные карты рефинансируют в городе Пермь (25%), в Томске (23%), в Калининграде, Брянске и Воронеже (по 22%).

По словам Дарины Хохлушиной, руководитель направления по развитию розничного бизнеса макрорегиона "Запад" Райффайзенбанка, в банке только рады предоставить возможность снижения финансовой нагрузки на семью на понятных условиях по фиксированной ставке 7,99 процентов.

В Райффайзенбанке также можно сделать объединение до пяти займов из разных банков в один и выбрать наиболее удобный размер ежемесячной выплаты и срок кредита.

Кроме плюса в финансовом плане, это даёт возможность избавиться от лишних мыслей о том, как не забыть даты регулярных платежей в других банках и не портить кредитную историю.