Россиянам разрешат использовать пенсионные накопления новым способом

В России гражданам страны могут ввести разрешение в использовании своих пенсионных накоплений для инвестирования в небанковские инвестиционные проекты.

Предположительно граждане России будут иметь возможность делать инвестиции в клиринговые сертификаты и депозиты организаций, которые функционируют как центральные контрагенты.

"Клиринговые сертификаты участия — это новый инструмент: там доходность даже выше, чем на депозитах, притом гарантия надежности тоже 100%", — поделился "Известиям" глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Также Анатолий Аксаков является одним из авторов данной законотворческой инициативы.

В Госдуме планируют принять этот законопроект в первые три месяца 2021 года.