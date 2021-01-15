В 2021 году пенсия в России вырастет на 6,3%

В Пенсионном фонде России (ПФР) представили таблицу прибавок к пенсии. С 1 января 2021 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексируются на 6,3%. Также в ПФР отметили, что выплаты в этом году стали выше, чем официальная инфляция в стране.

«В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличивается не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер – до 17,5 тысяч рублей», — сообщает ПФР.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что ПФР будет отправлять уведомления в автоматическом режиме гражданам после 45 лет о размерах их пенсионных выплат.