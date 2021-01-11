Субсидии на оплату ЖКУ в Петербурге продлили до 1 апреля

В Санкт-Петербурге гражданам продлили субсидии на оплату коммунальных услуг. Выплаты будут осуществляться до 1 апреля. Петербуржцам не понадобится писать заявления на продление. Срок увеличится автоматически еще на полгода.

Пресс-служба администрации Петербурга сообщает, что в 2020 году поддержку от государства получили около 74 тысяч семей. Общая сумма выплат составила 1,2 миллиарда рублей.

Льготы на оплату ЖКУ в Северной столице могут получить только те семьи, у которых более 14% семейного бюджета уходит на оплату коммунальных услуг.