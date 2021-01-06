Россияне сообщили о желаемом уровне зарплат

Среди россиян проводился опрос на тему уровня желаемых зарплат в 2021 году. Так жители страны хотели бы в среднем получать 158 тысяч рублей в месяц. Москвичи и петербуржцы хотели бы получать больше.

Интернет-сервис «Работа.ру» сообщил, что жители Санкт-Петербурга хотели бы получать 164 тыс. рублей в месяц. В том время как москвичи желают зарабатывать 175 тыс. рублей за ммесяц.

Также отмечается, что около 7% россиян желают получать зарплату в размере до 29 тыс. рублей, от 30 до 49 тыс. рублей — 18%, от 50 до 69 тыс. рублей — 24% респондентов.

Около 17% опрошенных желают зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц.