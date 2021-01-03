Из федерального бюджета Петербургу выделят допсредства на поддержку рынка труда

Санкт-Петербургу будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета на повышение производительности труда и создание новых компетенций, а также обеспечение работы служб занятости.

Пресс-служба администрации Петербурга сообщила, что соответствующее решение губернатор Северной столицы Александр Беглов одобрил с Министерством экономического развития России.

На региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» городу на Неве выделят 173 млн рублей. Кроме того, Федеральная служба по труду и занятости выделит Петербургу субсидию в размере 4,9 млн рублей.