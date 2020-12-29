Россияне стали чаще делать покупки на Новый год

Россияне, несмотря на пандемию, стали чаще и больше закупать продукты на новогодние праздники. За этот период наблюдается первичный рост расходов.4

Как сообщает аналитический портал Сбербанка «СберИндекс», с 21 по 27 декабря наблюдался самый высокий прирост расходов населения России.

Согласно исследованиям экспертов, расходы по сравнению с прошлым годом составило 22%, с корректировкой на календарный фактор. Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне +1,1% год к году.

Как сообщают аналитики, товарооборот в России к концу 2020 года не снизится. Прирост составит 1,5% год к году.