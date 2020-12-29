В ФАС Петербурга обнаружили новый картель на крупную сумму на соцпитание

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу обнаружили очередной картель на рынке социального питания на общую сумму более 450 млн рублей.

Участниками одной из форм монополии являются АО «Артис-детское питание» и АО «Фирма Флоридан». Все закупки, в которых участвовали компании, составили закупок на общую сумму более 450 млн рублей. В антимонопольной службе также сообщили, что между организациями был совершен картельный договор на 14 торгах по поставке продуктов питания в дошкольные учреждения Кировского района Северной столицы.

Также в ведомстве отметили, что обе этих компании уже давно сотрудничали на рынке, но на торгах изображали видимость конкуренции.